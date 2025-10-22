Renunció el canciller de Argentina

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Werthein, habría presentado este miércoles 22 de octubre su renuncia al cargo, en medio de los rumores sobre cambios dentro del gabinete del presidente Javier Milei y presuntas disputas internas.

La carta de renuncia habría sido entregada la noche del martes a Milei. Según adelantan medios locales, la salida se precipitó por las declaraciones que hizo el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien la semana pasada condicionó la ayuda de su país a Argentina al eventual triunfo libertario en los comicios legislativos del domingo.

Otros medios, como TN, aseguran que la razón de peso detrás de la dimisión es su supuesta disputa con Santiago Caputo, un asesor estrella de Milei que podría entrar a formar parte del gabinete libertario tras las elecciones.

Las versiones de una pelea interna se incrementaron en redes sociales, ya que sectores libertarios aliados a Caputo culparon abiertamente a Werthein de la "confusión" de Trump y de las consecuencias económicas que trajo el episodio.

La postura del republicano, quien después agregó que solo apoyaría a Argentina si Milei ganaba las legislativas, trajo impactos más allá de lo político: los mercados no reaccionaron con el entusiasmo esperado tras el histórico salvataje que EE.UU. le prometió a Argentina.

Noticia la Día/RT