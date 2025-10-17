El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EE.UU., renunció en medio del inédito despliegue militar estadounidense con ataques aéreos incluidos en el Caribe.

«Ha sido un honor servir a nuestra nación, al pueblo estadounidense y apoyar y defender la Constitución por 37 años», dijo Holsey en un comunicado publicado por el Comando Sur. «El 12 de diciembre de 2025 me jubilaré de la Marina», apuntó.

Holsey, el primer afroestadounidense en liderar el Comando Sur, asumió el cargo el 8 de noviembre de 2024. «Servir como su comandante y adjunto durante los últimos 34 meses ha sido un tremendo honor», subrayó.

«El almirante Holsey ha demostrado un compromiso inquebrantable con la misión, la gente y la nación», afirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien sostuvo que su mandato al frente del Comando Sur «refleja un legado de excelencia operativa y visión estratégica».

La salida de Holsey se produce durante la operación más importante de sus 37 años de carrera, cuando la Administración de Donald Trump ha autorizado una serie de bombardeos contra lanchas que supuestamente transportaban drogas a EE.UU.

De momento no se ha especificado la razón de su salida y tampoco se ha nombrado un sustituto. Horas antes del anuncio de su jubilación, visitó Antigua y Barbuda y Granada, dos «socios clave en el Caribe».

Noticia al Día/RT