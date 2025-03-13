Repatriados 75 venezolanos que fueron interceptados a bordo de una embarcación en la costa de Guyana: Nueve niños incluidos

Un total de 75 migrantes venezolanos, incluidos nueve niños, fueron repatriados a su país de origen después de que la embarcación en la que viajaban fuera interceptada en la costa de Guyana, según informó este miércoles, 12 de marzo la Policía guyanesa.

Foto: Agencias

Los migrantes desembarcaron en las cercanías de Abram Zuil, en la costa del Esequibo, la región en disputa que administra Guyana.

El grupo, compuesto por 57 hombres, nueve mujeres y nueve niños, fue detenido el lunes por agentes de la Policía que patrullaban en el área del malecón de Abram Zueil.

La embarcación

Los venezolanos se encontraban en una embarcación de madera de aproximadamente 13,7 metros de largo y 2,4 metros de ancho, propulsada por dos motores fuera de borda.

Guyana, que comparte frontera con Venezuela, ha visto en los últimos años un aumento en la llegada de migrantes del vecino país a su territorio, en el que están registrados unos 25 mil venezolanos.

Noticia al Día/Con información de EFE