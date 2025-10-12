Reportan 41 fallecidos y graves destrozos a causa de intensas lluvias en México

Al menos 41 vidas se han perdido y una devastadora estela de destrucción ha dejado a su paso las intensas lluvias que han azotado México desde el pasado jueves, según informó el gobierno federal este sábado 11 de octubre.

Un comunicado de la Secretaría de Seguridad federal actualizó la cifra de fallecidos, que ahora asciende a 41 en los estados centrales de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz. El informe del viernes había reportado 29 víctimas fatales en diversas regiones del país.

Estas lluvias intensas se producen al final de la temporada húmeda, tras la entrada de un sistema tropical del Golfo de México por el este hacia la Sierra Madre Oriental, lo que ha propiciado estas precipitaciones, según los meteorólogos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado el despliegue de aproximadamente 10,000 militares para asistir a las comunidades afectadas en 117 municipios.

"Equipos del gobierno de México están trabajando para abrir caminos y atender a las comunidades", escribió la mandataria en la red X después de una reunión por video con los gobernadores de los estados impactados.

