Reportan caída de X a nivel mundial

La mañana de este lunes, 10 de marzo, usuarios de todo el mundo reportaron una caída en la red social X, tanto en la versión web como de la app, hay afectaciones y demoras para la carga de los mensajes y la actualización de la pantalla de inicio.

Los usuarios que intentan cargar X, a través de su página web, reciben un mensaje de “Algo salió mal. Intenta recargar”, con un botón para “Intentar de nuevo”.

De momento, se desconoce el origen de la caída, sin embargo, la página que reporta fallas en las redes sociales, Downdetector, indicó que los problemas en la aplicación se empezaron a presentar en algunos países sobre las 4:20 a.m.

Se espera que Elon Musk, propietario de X, emita en las próximas horas un comunicado oficial detallando la causa de la caída.

Noticia al Día/Con información de X/Opinión/CNN