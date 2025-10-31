El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la de Prensa (SNTP) denunció que en la mañana del pasado jueves 30 de octubre, personas sin identificación y vestidas de negro se llevaron al periodista, Joan Camargo y actualmente se desconoce su paradero.

De acuerdo a los expuesto por la organización en X, el reportero salió de su casa en el sector de Cotiza de Caracas pasada las 8 de la mañana a bordo de su motocicleta cuando fue interceptado por otra moto y un vehículo rojo, de donde se bajaron varios hombres que lo obligaron a ingresar en el auto.

Según el SNTP, la última conexión de WhatsApp fue a las 8:12 am.

Camargo posee experiencia en la fuente de sucesos y se le conoce por su trabajo en Noticias Todos Ahora, Televen (Rostros del crimen) y Monitor de Víctimas.

Se espera que las autoridades investiguen y ofrezcan declaraciones al respecto.

Noticia al Día