Reportan dos personas desaparecidas por la crecida del río Guasare en Mara

A raíz de las fuertes lluvias registradas este fin de semana, dos personas fueron reportadas como desaparecidas en las zonas boscosas del río Guasare, en Mara.

La información la dio a conocer el gobernador Luis Caldera, a través de una rueda de prensa realizada desde el Palacio de los Cóndores.

"Esa área es de difícil acceso, capaz y estas personas estén resguardadas en alguna vivienda, por lo que aún no puedo dar por confirmada alguna información. El personal sigue trabajando y lo mejor es que el caudal está disminuyendo", agregó Caldera.

Noticia al Día