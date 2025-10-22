Miércoles 22 de octubre de 2025
Al Dia

Reportan el primer bombardeo de EEUU a una ‘narcolancha’ en el Pacífico

Según funcionarios consultados por CBS, el bombardeo a la lancha ocurrió el martes en la noche y dejó un saldo de al menos dos muertos.

Por Ernestina García

Reportan el primer bombardeo de EEUU a una ‘narcolancha’ en el Pacífico
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un medio estadounidense reporta este miércoles 22 de octubre el ataque de EEUU a una embarcación con drogas en el Pacífico, lo que constituye el primer operativo letal en esa zona, tras la seguidilla de bombardeos en las aguas del Caribe.

Según funcionarios consultados por CBS, el bombardeo a la lancha ocurrió el martes en la noche y dejó un saldo de al menos dos muertos. Es el octavo ataque letal que perpetra el Ejército estadounidense con el supuesto objetivo del combate antidrogas; siete de ellos en las costas caribeñas.

Este tipo de operativos letales se volvieron frecuentes desde agosto, tras el inédito despliegue de Washington frente a las costas de Venezuela, que ha sido calificado por Caracas como una "amenaza" a su seguridad. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la desproporción de los ataques, ya que constituirían ejecuciones sumarias, violatorias del derecho internacional.

Sin embargo, en el más reciente ataque reportado por EE.UU. hubo dos sobrevivientes: uno de nacionalidad colombiana y otro ecuatoriano, acusados de transportar drogas.

En el caso del ciudadano ecuatoriano, el ciudadano fue repatriado y puesto a las órdenes de su país, pero la justicia ordenó su liberación por no encontrar evidencias de que el sobreviviente estuviera vinculado con el narcotráfico.

La víspera, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, se reunió con el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, quien aseguró que las relaciones con Quito estaban en su "mejor momento en décadas".

EE UU confirma ataque

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, informó este miércoles sobre un nuevo ataque contra una ‘narcolancha’ realizado en el "Pacífico Oriental" durante la jornada del martes.

"Ayer, bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental", indicó Hegseth a través de X.

El funcionario indicó que la "inteligencia" de EE.UU. "tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico y transportaba narcóticos".

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Reabrió al público con restricciones el museo del Louvre

Reabrió al público con restricciones el museo del Louvre

Preparan el escenario en la Basílica para la tradicional Bajada de la Chinita

Preparan el escenario en la Basílica para la tradicional Bajada de la Chinita

Los Warriors empañaron la actuación de Doncic con los Lakers en el arranque de temporada

Los Warriors empañaron la actuación de Doncic con los Lakers en el arranque de temporada

Informante, logística y transporte: Los tres capturados de la banda

Informante, logística y transporte: Los tres capturados de la banda "El Virolo" en JEL

El Barcelona acata la cancelación del partido ante Villarreal en Miami

El Barcelona acata la cancelación del partido ante Villarreal en Miami

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Noticias Relacionadas

Sin categoría

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Noticia Al Día regala hoy a sus lectores, como extensión de la conmemoración del 12 de Octubre, Día de la Resistencia Indígena, el primer capítulo del libro que escribió sobre la deidad pagana de Yaracuy nuestro periodista cultural, Alexis Blanco, El Cronista Barroco. Un tubazo literario.
Al Dia

El secretario de Guerra de EEUU confirma el ataque a una ‘narcolancha’ en el Pacífico

El funcionario indicó que la "inteligencia" de EEUU "tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos
Al Dia

Gustavo Petro expone la verdad de las ‘dádivas’ de EEUU: "No es ayuda, es control"

El presidente dio algunos ejemplos de lo que ha sucedido con esas dádivas en el país suramericano.
Al Dia

Omar Vizquel revive su magia defensiva a sus 58 años

El exgrandeliga se divirtió jugando a la "pared" en los entrenamientos de su equipo en Nicaragua

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025