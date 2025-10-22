Un medio estadounidense reporta este miércoles 22 de octubre el ataque de EEUU a una embarcación con drogas en el Pacífico, lo que constituye el primer operativo letal en esa zona, tras la seguidilla de bombardeos en las aguas del Caribe.

Según funcionarios consultados por CBS, el bombardeo a la lancha ocurrió el martes en la noche y dejó un saldo de al menos dos muertos. Es el octavo ataque letal que perpetra el Ejército estadounidense con el supuesto objetivo del combate antidrogas; siete de ellos en las costas caribeñas.

Este tipo de operativos letales se volvieron frecuentes desde agosto, tras el inédito despliegue de Washington frente a las costas de Venezuela, que ha sido calificado por Caracas como una "amenaza" a su seguridad. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la desproporción de los ataques, ya que constituirían ejecuciones sumarias, violatorias del derecho internacional.

Sin embargo, en el más reciente ataque reportado por EE.UU. hubo dos sobrevivientes: uno de nacionalidad colombiana y otro ecuatoriano, acusados de transportar drogas.

En el caso del ciudadano ecuatoriano, el ciudadano fue repatriado y puesto a las órdenes de su país, pero la justicia ordenó su liberación por no encontrar evidencias de que el sobreviviente estuviera vinculado con el narcotráfico.

La víspera, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, se reunió con el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, quien aseguró que las relaciones con Quito estaban en su "mejor momento en décadas".

EE UU confirma ataque

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, informó este miércoles sobre un nuevo ataque contra una ‘narcolancha’ realizado en el "Pacífico Oriental" durante la jornada del martes.

"Ayer, bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental", indicó Hegseth a través de X.

El funcionario indicó que la "inteligencia" de EE.UU. "tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico y transportaba narcóticos".

Noticia al Día/RT