Reportan estragos en el servicio eléctrico tras vaguada en la Guajira

Una vaguada registrada el sábado 4 de septiembre en la noche dejó graves estragos en el tramo eléctrico Las Guardias-Sinamaica en el municipio Guajira, reportan voceros de las comunidades.

El aguacero, acompañado de fuertes ráfagas de viento y tormentas eléctricas, azotó la región fronteriza durante una hora, agravando el precario estado de las vías rurales.

Esto resultó en que muchas comunidades, que carecen de infraestructura vial adecuada, quedaron completamente incomunicadas. Los daños más significativos se registraron en distintos sectores: En El Calabazo, un árbol caído cubre una parte de la carretera, dificultando el tránsito.

En El Guanábano, la situación es más crítica, con ocho postes de la red eléctrica caídos que dejaron a la zona sin energía.



Noticia al Día/Giajira en vivo

