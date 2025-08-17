Reportan explosión cerca de un centro de votación en Bolivia

El Gobierno de Bolivia reportó este domingo 17 de agosto, la detonación de un artefacto explosivo cerca de un centro de votación en el municipio Entre Ríos, en el departamento de Cochabamba.

En ese mismo centro de votación iba a emitir su voto el candidato izquierdista Andrónico Rodríguez durante los comicios de este domingo.

A las 8:00 de la mañana, hora local de Bolivia, empezaron este domingo las elecciones generales en las cuales más de 7,5 millones de personas están llamadas a votar para elegir a sus nuevas autoridades, entre las que sobresale la dupla presidencial para el período 2025-2030.

Además de presidente y vicepresidente, escogerán a los 36 integrantes del Senado y a los 130 miembros de la Cámara de Diputados, para así completar la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Se van a elegir a sus nuevas autoridades, entre las que sobresale la dupla presidencial para el período 2025-2030.



Noticia al Día/RT