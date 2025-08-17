Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Reportan explosión cerca de un centro de votación en Bolivia

En ese mismo centro de votación iba a emitir su voto el candidato izquierdista Andrónico Rodríguez

Por Ernestina García

Reportan explosión cerca de un centro de votación en Bolivia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Gobierno de Bolivia reportó este domingo 17 de agosto, la detonación de un artefacto explosivo cerca de un centro de votación en el municipio Entre Ríos, en el departamento de Cochabamba.

En ese mismo centro de votación iba a emitir su voto el candidato izquierdista Andrónico Rodríguez durante los comicios de este domingo.

A las 8:00 de la mañana, hora local de Bolivia, empezaron este domingo las elecciones generales en las cuales más de 7,5 millones de personas están llamadas a votar para elegir a sus nuevas autoridades, entre las que sobresale la dupla presidencial para el período 2025-2030.

Además de presidente y vicepresidente, escogerán a los 36 integrantes del Senado y a los 130 miembros de la Cámara de Diputados, para así completar la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Se van a elegir a sus nuevas autoridades, entre las que sobresale la dupla presidencial para el período 2025-2030.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Falleció el actor argentino Alberto Marín

Falleció el actor argentino Alberto Marín

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

Marc Márquez logra su sexta victoria consecutiva y da un paso más hacia el título

Marc Márquez logra su sexta victoria consecutiva y da un paso más hacia el título

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo "Luis Aparicio Montiel" de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Los 102 años que estaría cumpliendo Carlos Cruz Diez: Artista plástico venezolano más influyente del arte cinético del siglo XX

El artista plástico venezolano, reconocido como uno de los más influyentes del arte cinético del siglo XX
Internacionales

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

Incendios que arrasan Portugal, con 10 grandes fuegos concentrados en el norte y el centro del país.
Al Dia

Robert De Niro cumple 82 años con los secretos de su nuevo proyecto que destapan su pasión ibérica

El galardonado actor estadounidense Robert de Niro, se ha convertido en toda una leyenda del séptimo arte con más de…
Sucesos

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Un caso muy lamentable mantiene consternados a los residentes del poblado de José Félix Ribas en Chivacoa, estado Yaracuy, luego de que un niño de apenas dos meses de nacido, al parecer, fue asesinado por su propia madre con el consentimiento de varios adultos.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025