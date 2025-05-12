Reportan más de 15 sismos registrados en varias regiones del estado Sucre

En la región Güiria del estado Sucre se registraron dos sismo de magnitud de 4.9 y 3.5 la noche del domingo 11 de mayo. En las últimas semanas se han reportado alrededor de 15 sismos en la zona.

De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológica, los movimientos telúricos se produjeron a las 8:41 pm y 8:49 pm. El informe de la organización indica que estos sismos ocasionaron incidencias en las localidades de Macuro y Güiria, dentro del Municipio Valdez.

Protección Civil informó que el temblor no dejó daños estructurales ni heridos. Asimismo aseguraron que funcionarios de la institución se encuentran desplegados debido a las recientes incidencias en toda la región.

Habitantes del estado aseguraron que el fenómeno natural fue percibido en las ciudades de Carúpano, Cumaná y algunos municipios del eje de Paria. A través de redes sociales indicaron que el temblor también se presenció en algunos sectores del estado Nueva Esparta.

Noticia al Día/