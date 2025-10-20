Reportan otro accidente vial en la C-2 a la altura del sector El Tránsito

Otro accidente de tránsito ocurrió la mañana de este lunes 20 de octubre, en la circunvalación 2, a la altura del sector El Tránsito de Maracaibo.

La concurrida vialidad fue paralizada por el impacto que involucró otra moto y un vehículo. Al parecer, un funcionario policial se desplazaba en su motocicleta, cuando chocó contra el carro y quedó tendido en la vía.

Presuntamente, la moto fue destrozada por un autobús que venía a toda velocidad y no le dio tiempo de frenar.

El área fue acordonada por efectivos policiales, quienes ayudaron al funcionario y lo trasladaron a un centro de salud cercano.

A este accidente se le suma el ocurrido cerca de las 8:00 de la mañana de este lunes 20-O, en la misma vialidad, pero a la altura de la estación de servicio Amparo.

Allí, un motorizado impactó contra un vehículo y quedó malherido en la vía. También fue auxiliado por efectivos de la PNB y Bomberos de la región.

Noticia al Día