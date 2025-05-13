Reportan otro ataque con explosivos en Villa del Rosario, en la frontera colombo-venezolana

Un ataque con explosivos se registró la noche de este lunes, 12 de mayo en el municipio de Villa del Rosario, ubicado en el departamento colombiano del Norte de Santander, frontera con Venezuela y el área metropolitana de Cúcuta, según información preliminar.

El hecho violento se registró en plena autopista internacional que conduce al puente internacional Simón Bolívar, y estuvo dirigido contra una estructura dedicada a la compraventa de vehículos.

El estruendo reavivó el pánico en los habitantes de la zona, pues sucedió muy cerca del peaje destruido en febrero pasado durante un atentado terrorista, tal como reseñó el diario La Nación.

Trascendió que varios vehículos que se encontraban en el sitio, se vieron afectados. Al lugar arribó el Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas.

Se espera pronunciamiento de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

#Noticia🔴| En un hecho que es materia de investigación, hace pocos minutos se registró una explosión al interior de una compra venta de vehículos en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, muy cerca al peaje. En desarrollo. pic.twitter.com/nIg3J0NeiR — Canal TRO (@CanalTRO) May 13, 2025

Lee también: DESTRUIDO quedó el peaje de Villa del Rosario, en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras ataque con explosivos

Noticia al Día/Con información de La Nación