Reportan posible reanudación de vuelos comerciales entre Venezuela y Panamá

Extraoficialmente, ha surgido la noticia de que se podrían reanudar los vuelos comerciales entre Venezuela y Panamá.

Esta información, aun sin detalles específicos, fue difundida recientemente en la red social X por el abogado aeronáutico Rodolfo Ruiz, la periodista económica venezolana Ginette González y la cuenta DG Aviación.

Los vuelos entre ambos países se encuentran suspendidos desde el 30 de julio de 2024, medida que respondía en aquel momento a "la presunción del uso de la aviación civil con fines no compatibles con los principios de seguridad", refiere comunicado emitido por el Ministerio para el Transporte.

Por el momento las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre esta reactivación.

IMPORTANTE: Panamá y Venezuela reanudarán finalmente sus vuelos comerciales directos. — Rodolfo Ruiz A. (@RodolfoRuizA) May 21, 2025

#UltimaHora autorizados vuelos desde y hacia Panamá con Venezuela. — Ginette Gonzalez (@ginettegm) May 21, 2025

🆕 🇻🇪 Venezuela autorizo la reanudacion de vuelos con 🇵🇦 Panamá



Copa Airlines volvera al pais inicialmente con vuelos a 🇻🇪Caracas. pic.twitter.com/8WtChbVRwY — dgaviacion_ (@dgaviacion_) May 22, 2025

