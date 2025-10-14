Reportan que aumentan casos de cáncer de mama en Falcón: Mujeres jóvenes especialmente

Especialistas alertan sobre el incremento de nuevos casos de cáncer de mama en el estado Falcón, especialmente en mujeres jóvenes, por lo que sugieren mantener los debidos chequeos preventivos.

«Actualmente, se conoce que al menos 10 mujeres mueren en nuestro país por cáncer de mama. Y en el estado de Falcón, no escapamos de esa realidad, ya que cada día en nuestras consultas son más mujeres que acuden por alguna patología a nivel mamario y que hemos visto que los últimos casos o los nuevos casos que se reportan son de mujeres jóvenes», señaló el médico ginecobstetra, Wilfredo Pire.

El doctor recomendó que las pacientes deben acudir a consulta en caso de presentar ciertas sospechar para de esta manera detectar a tiempo cualquier anomalía y aumentar las posibilidades de vida, por esta razón aclara que no debe ser considerado sinónimo de muerte.

Además, recomendó tener en cuentas los factores de riesgos en aquellas pacientes mayores de 45 años, con obesidad, sedentarismo, tabaquismo o el uso prolongado de hormonas, sobre todo estrógenos.

Noticia al Día/el Aragüeño