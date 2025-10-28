Los vecinos del sector San Miguel, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en el municipio Maracaibo cerca del Hospital Madre Rafols, denuncian el abandono y trato cruel contra una perrita.

La cachorrita se encuentra encerrada en una casa supuestamente abandonada en el sector.

De acuerdo con los habitantes, alguien le lleva comida solo cada dos días, lo cual no es suficiente para su adecuada alimentación y bienestar.

Esperan que autoridades competentes logren acercarse al lugar y rescatarla.

Noticia al Día