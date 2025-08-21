Jueves 21 de agosto de 2025
Reportan un fallecido y al menos 10 heridos en atentado cerca a base aérea Marco Fidel Suárez en Cali

ocurrió en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali (Valle del Cauca)

Por Ernestina García

Reportan un fallecido y al menos 10 heridos en atentado cerca a base aérea Marco Fidel Suárez en Cali
Un ataque con explosivos se registró en la tarde de este 21 de agosto en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali (Valle del Cauca). Videos difundidos por la ciudadanía dan cuenta de personas heridas por cuenta de la explosión.

“Por favor, necesitamos ambulancias, por favor. Acaba de ocurrir un atentado en la base aérea. Por favor. Marquen, marquen para que nos acudan porque solo hay dos ambulancias”, se le escucha a un hombre que parece ser funcionario de la alcaldía de Cali.

Imágenes compartidas con esta redacción dan cuenta de la gravedad de los hechos. Al menos tres motociclistas están tendidos y gravemente heridos. Al rededor, se observa lo que parece un camión incinerado y varios locales comerciales destruidos.

“En este momento la Alcaldía de Cali activa todos los organismos pertinentes para atender lo ocurrido. Al momento, Defensa Civil se activó con tres ambulancias y 6 aph (auxiliares de atención pre hospitalaria). La Unidad de Rescate con 5 voluntarios y funcionarios hacia el sitio”, fue el primer pronunciamiento desde la alcaldía de Cali.

En la zona ya hay presencia de agentes de tránsito para organizar cierres preventivos, facilitar el desvío de vehículo y permitir la evacuación de los organismos de socorro que trasladan a las personas heridas.

El reporte preliminar entregado por las autoridades señala que al menos 10 personas resultaron heridas. En el ataque, al parecer, los ilegales usaron un tractocamión cargado con explosivos. Las autoridades lograron detener un furgón que también iba cargado con explosivos. La vía permanece cerrada.

Estos hechos ocurren justo después de que un helicóptero de la fuerza pública fuera derribado con un dron en Amalfi, Nordeste de Antioquia. Ese hecho dejó seis policías muertos y diez heridos.

Noticia al Día/El colombiano

