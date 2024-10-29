Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Reportan un muerto y a varios desaparecidos tras derrumbe de edificio de 10 pisos en Argentina

Al menos una persona perdió la vida y varias se encuentran desaparecidas tras el derrumbe de un edificio de 10…

Por Ernestina García

Reportan un muerto y a varios desaparecidos tras derrumbe de edificio de 10 pisos en Argentina
Foto redes sociales
Al menos una persona perdió la vida y varias se encuentran desaparecidas tras el derrumbe de un edificio de 10 pisos en la ciudad argentina de Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires.

Se desploma un edificio de 10 pisos en Argentina: Buscan a personas atrapadas

"Estuvimos escuchando señales de una persona con vida a través de las cámaras, con la sonda, pudimos identificar dos cuerpos, y ahora estamos a punto de retirar a una persona que estaría fallecida, un varón mayor, de 80 años, y a una mujer, de unos 80 años, que estaría con vida", explicó a Cadena 3 el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

Además, en un comunicado, el municipio detalló que el hecho ocurrió aproximadamente a 1 de la madrugada cuando "el edificio de 10 pisos donde funcionaba el Hotel Dubrovnik, en Avenida 1 al 250, se derrumbó". Se calcula que "entre 7 y 9 personas se encontraban en el hotel" en el momento del desplome.

VillaGesell Vista del derrumbe con un dron. Entre los escombros hay personas atrapadas. Máxima tensión. pic.twitter.com/XRObvul8SY

— Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 29, 2024
Las autoridades explicaron que "se estaba realizando una obra clandestina", que no cumplía con la normativa, ni con la autorización municipal, y que fue paralizada en agosto por el municipio.

"En estos momentos, si bien no se puede hablar con exactitud sobre los detalles del derrumbe, sí se puede afirmar que en la parte colapsada (la parte trasera) se habría estado modificando la estructura en forma ilegal e irregular", añadió la municipalidad.

"Se cayó el fondo"
El intendente de la ciudad, Gustavo Barrera, detalló que "se cayó el fondo del edificio, de espaldas al mar, hacia la derecha".

Por su parte, el jefe del operativo de rescate, Hugo Piriz, dijo a los medios que "están en contacto con una persona y los canes marcaron otra más" a la que tratan de alcanzar, pero "estaría a 4 o 5 metros de profundidad".

También puntualizó que "se derrumbó aproximadamente un 80% del edificio" y que "hay más de 80 bomberos trabajando en el lugar".

Noticia al Día/RT

