Reportan un muerto y varios heridos tras fuerte terremoto en Filipinas

Como resultado del terremoto de magnitud 6,9 que sacudió Filipinas este martes 30 de septiembre, hay varios fallecidos, informa The Philippine Star.

El Gobierno local de Medellín ha reportado un muerto y varios heridos, señala la publicación. Mientras tanto, en San Remigio, se confirmó la muerte de un niño tras derrumbarse y caerle encima un muro de su casa.

El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se localizó a 11 kilómetros de Calape, municipio perteneciente a la provincia de Bohol. El temblor se registró en el océano Pacífico alrededor de las 22:00 (hora local).

Noticia al Día/RT