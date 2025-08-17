Reportan varias familias damnificadas tras desborde de ríos Aragua y Chiquito en Monagas

El desborde de los principales afluentes del río Piar en Monagas afectaron a 7 sectores de la parroquia Guanaguana y dañó parte de la infraestructura vial utilizada por productores agrícolas.

Así lo informó, el gobernador de la entidad, Ernesto Luna, quien precisó que la crecida de los ríos Aragua y Chiquito perjudicó a más de 24 familias.

“Tenemos más de 24 familias gravemente afectadas y, por supuesto, también graves consecuencias en la infraestructura vial en importantes zonas agrícolas del municipio y del estado Monagas”, detalló.

Luna precisó que entre las zonas afectadas se encuentran Bellavista, La Florecita, Los Ranchos, El Hormiguero, Pueblo Nuevo, Las Bocas y El Cerezo.

“Gracias a Dios no hemos tenido ninguna pérdida humana que lamentar más allá del elemento de carácter material, que bueno por supuesto, aquí está el equipo que va a ayudar a las familias que tuvieron algunas afectaciones fundamentalmente o algunos enseres en sus viviendas”, destacó.

El gobernador monaguense añadió que se mantienen en alerta por el paso de las ondas tropicales que podrían seguir afectando a otros municipios de la entidad.

Noticia al Día/UR/RRSS