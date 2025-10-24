Reportan vuelco de una camioneta en Belloso

Cerca de las 2:00 de la tarde de este viernes 24 de octubre, fue reportado el vuelco de una camioneta, en la avenida 12 del sector Belloso, en Maracaibo.

El accidente vial, cuya circunstancias se desconocen, habría dejado a su conductor herido. El vuelco fue notificado a las autoridades policiales de la región, quienes resguardaron la escena para las actuaciones correspondientes.

Los accidentes de tránsito siguen incrementando en la región zuliana. La mayoría son con motorizados, seguidos de vehículos y bicicletas. Un gran número de personas lesionadas y fallecidas han dejado estos impactos viales en la entidad y aun los conductores no toman conciencia.

En lo que va de semana han ocurrido más de cinco choques en distintas zonas del municipio, quedando sus tripulantes con heridas de gravedad.

Noticia al Día