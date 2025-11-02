Domingo 02 de noviembre de 2025
Al Dia

Requieren con urgencia suero antiofídico contra serpiente Coral para un joven recluido en el Hospital Chiquinquirá

El Mayor (B) Luis José Contreras, –bombero marino jubilado del INEA– informó que tuvo conocimiento del problema en horas de la noche, cuando Parra Cano ya había sido trasladado al Hospital Chiquinquirá

Por Noticia al Dia

Requieren con urgencia suero antiofídico contra serpiente Coral para un joven recluido en el Hospital Chiquinquirá
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La vida del joven de 23 años, Yervin Joseph Parra Cano, corre grave peligro luego de ser mordido por una serpiente Coral, –micrurus isozonus–, este sábado 1 de noviembre en el sector Los Cortijos, municipio San Francisco, quien requiere que alguna persona o institución done el antídoto y permita que le sea suministrado de manera urgente.

El Mayor (B) Luis José Contreras, –bombero marino jubilado del INEA– informó al periodista que tuvo conocimiento del problema en horas de la noche, cuando Parra Cano ya había sido trasladado al Hospital Chiquinquirá donde está el Centro Toxicológico de Occidente, pero lamentablemente en las reservas no tienen el suero para este tipo de mordeduras, por tratarse de un veneno que posee una toxicidad distinta a los efectos de otras serpientes venenosas.

Sin embargo, explica, que los especialistas del Centro Toxicológico de Occidente le prestan el auxilio necesario a la espera que cualquier persona o institución, pública o privada, que pueda tenerlo lo done o suministre a la brevedad, "urgentemente". Es la diferencia entre la vida y la muerte.

El joven se encontraba con un grupo de amigos cuando divisaron la presencia del reptil y la agarró entre sus manos, confiado –por desconocimiento– cuando algunos le dijeron que era una falsa Coral, mientras tomaban fotos con sus móviles. Resultó venenosa y lo mordió en una de sus manos dando paso en poco tiempo a los efectos del envenenamiento.

Cuando es ingresado al Hospital Chiquinquirá los medicos le diagnosticaron paretestecia, mareo, sudoración y visión borrosa. La hermana del paciente, Dubraska Parra, se comunica con el Mayor (B) Luis José Contreras en procura de conseguir el suero que no posee en el momento, pero comienza a hacer "todo lo humanamente posible para conseguirlo.

"En Venezuela no se fabrica este tipo de suero sino en Costa Rica y México. La industria farmacéutica mundial no lo está produciendo. La micrurus isozonus tiene un veneno neurotóxico que bloquea el sistema nervioso central, produciendo dificultad para movilizar los músculos del diafragma, pudiendo provocar paro respiratorio y la muerte", afirma Contreras.

Los siguientes son dos contactos telefónicos para quien pueda entregar de manera urgente el suero antiofídico requerido y salvar esta vida joven. El primero es de Dubraska Parra, 04167599797 y el del Mayor (B) Luis José Contreras, 04246317834.

Nota de Prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

León XIV rezó en el cementerio de Roma por los muertos de los que nadie se acuerda

León XIV rezó en el cementerio de Roma por los muertos de los que nadie se acuerda

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Celtics acabó con el invicto de Sixers

Celtics acabó con el invicto de Sixers

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Cada 2 de noviembre se conmemora el Día de los Muertos o Fieles Difuntos en la fe católica

Cada 2 de noviembre se conmemora el Día de los Muertos o Fieles Difuntos en la fe católica

Noticias Relacionadas

Al Dia

El esperado regreso de Amaia Montero a la Oreja de Van Gogh: Una noticia que hasta a ella emocionó

El pasado 15 de octubre se confirmaba la noticia de su regreso después de meses de rumores, un año después de la salida de Leire Martínez del grupo, regresa.
Al Dia

El esperado regreso de Amaia Montero a la Oreja de Van Gogh: Una noticia que hasta a ella emocionó

El pasado 15 de octubre se confirmaba la noticia de su regreso después de meses de rumores, un año después de la salida de Leire Martínez del grupo, regresa.
Al Dia

San Francisco se organiza para la Consulta Popular de Proyectos del próximo 23N

Los 26 Circuitos Comunales del municipio San Francisco debatieron en asambleas ciudadanas los proyectos comunitarios que serán presentados en la próxima Consulta Popular del 23 de noviembre.
Al Dia

Cada 2 de noviembre se conmemora el Día de los Muertos o Fieles Difuntos en la fe católica

Día de los Fieles Difuntos, una conmemoración religiosa en la que la Iglesia Católica pide por las almas de todos los creyentes fallecidos que están en el purgatorio

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025