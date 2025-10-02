Rescatadas siete personas que eran llevadas a Trinidad y Tobago: Dos hombres están detenidos

La Dirección de Policía de Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) rescató a siete víctimas que eran "trasladadas de forma engañosa" a Trinidad y Tobago y arrestó a dos hombres presuntamente vinculados a la trata de personas en el estado Delta Amacuro, informó el miércoles 1 de octubre el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

A través de Instagram, el despacho indicó que, durante una operación de patrullaje marítimo, se logró el rescate de estas siete personas que se encontraban en "condiciones de alta vulnerabilidad".

"Fueron atendidas por las autoridades competentes y trasladadas a puerto seguro, donde recibieron asistencia médica y psicológica", indicó.

Además, aseguró que "el grupo había sido captado bajo falsas promesas y se encontraba en tránsito hacia territorio extranjero sin documentación ni garantías".

«Este procedimiento forma parte de las acciones estratégicas que adelanta la Dirección de Policía de Espacios Acuáticos para combatir el crimen organizado en zonas marítimas y fluviales», concluyó.

En julio pasado, ocho mujeres venezolanas, incluidas dos menores, fueron rescatadas en Trinidad y Tobago en un caso que se investiga como trata de personas, según informó entonces la Policía de ese país.

Según el comunicado de la Policía de Trinidad y Tobago, el rescate se produjo en una vivienda en el marco de un operativo de inteligencia realizado en la División Central, que se saldó además con la detención de tres hombres trinitenses.

La Policía, que incautó además una pistola en el lugar, notificó a la Sección de Control de Inmigración y a la Unidad Contra la Trata de Personas.

Noticia al Día/Ministerio de Justicia y Paz