Jueves 23 de octubre de 2025
Rescatan a "Gorda", la perrita maltratada en Ciudadela Faría

La denuncia del maltrato fue reseñada por nuestro medio de comunicación, donde se evidenciaban las graves condiciones en las que mantenían a la perrita llamada Gorda

Por Greily Nuñez

Rescatan a
Foto: Cortesía
Funcionarios de la Unidad Canina de Polimaracaibo, en compañía de Misión Nevado, lograron rescatar a la perrita maltratada en Ciudadela Faría, en Maracaibo, estado Zulia.

La denuncia del maltrato fue reseñada por nuestro medio de comunicación, donde se evidenciaban las graves condiciones en las que mantenían a la perrita llamada Gorda.

La información se hizo viral, lo que generó un llamado de atención por parte de las autoridades de Polimaracaibo y Misión Nevado, quienes acudieron al lugar para efectuar el rescate.

Las autoridades informaron que la perrita se encontraba desnutrida, presentaba enfermedad por garrapatas y estaba asustada, por lo que fue trasladada a sus instalaciones para recibir atención. En paralelo, la dueña fue llevada al comando policial para las actuaciones y sanciones correspondientes.

La nueva generación de talento zuliano se levanta con Melodía Empedraera

Nacidos de la voluntad de los propios jóvenes que deseaban presentarse en festivales, y gracias a la ayuda de sus instructores, la agrupación Melodía Empedraera busca ganar Maracaibo Elige la Gaita del Año.
La nueva generación de talento zuliano se levanta con Melodía Empedraera

Nacidos de la voluntad de los propios jóvenes que deseaban presentarse en festivales, y gracias a la ayuda de sus instructores, la agrupación Melodía Empedraera busca ganar Maracaibo Elige la Gaita del Año.
Los marabinos y visitantes tendrán las mejores fiestas y atracciones en la edición 59 en honor a la Chinita

Son días de fiesta y alegría en honor a la Virgen de la Chinita.
Denuncian caso de maltrato animal en la urbanización Sol Amado de Maracaibo

“La situación sigue siendo precaria. Están matando de hambre a la perrita”, señala el reporte ciudadano, que solicita acciones urgentes para garantizar el bienestar del animal y evitar que el caso quede impune

