Rescatan a "Gorda", la perrita maltratada en Ciudadela Faría

Funcionarios de la Unidad Canina de Polimaracaibo, en compañía de Misión Nevado, lograron rescatar a la perrita maltratada en Ciudadela Faría, en Maracaibo, estado Zulia.

La denuncia del maltrato fue reseñada por nuestro medio de comunicación, donde se evidenciaban las graves condiciones en las que mantenían a la perrita llamada Gorda.

La información se hizo viral, lo que generó un llamado de atención por parte de las autoridades de Polimaracaibo y Misión Nevado, quienes acudieron al lugar para efectuar el rescate.

Las autoridades informaron que la perrita se encontraba desnutrida, presentaba enfermedad por garrapatas y estaba asustada, por lo que fue trasladada a sus instalaciones para recibir atención. En paralelo, la dueña fue llevada al comando policial para las actuaciones y sanciones correspondientes.

Noticia al Día