Rescatan a mujer tras caer en la fosa de un cementerio en Cabimas

Una mujer de 43 años, cayó en la fosa de un cementerio tras colapsar el concreto que servía como tapa. Los hechos ocurrieron en el municipio Cabimas, en Zulia.

Las personas que se encontraban en el campo santo notificaron lo sucedido a las autoridades del cuerpo de Bomberos de la región, quienes llegaron al lugar y evaluaron la escena para asegurar la estabilidad de la estructura restante.

Los efectivos procedieron a la inmovilización de la víctima en el punto de impacto, aplicando un protocolo de atención pre hospitalaria para controlar la lesión.

​Para rescatarla, establecieron un sistema de ascenso con cuerdas. La mujer, cuya identidad no fue revelada, sufrió un trauma con fractura expuesta a nivel de tobillo de miembro inferior izquierdo y fue llevada a un centro de salud cercano para ser atendida en el área de cirugía.