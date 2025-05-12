Rescatan un águila o gavilán pescador herido en el Lago y solicitan ayuda de los organismos competentes

Esta lunes 12 de mayo, fue rescatado un águila pescadora o gavilán (Pandion haliaetus) con el ala herida y solicitan ayuda de los organismos competentes para que se recupere.

Quienes lo rescataron, aseguran a traves de las redes sociales @Kapui Tours, que está sufriendo y esperan apoyo para que pueda ser curado y vuelva a volar sobre las aguas del Lago de Maracaibo, buscando peces.

Qué es el águila pescadora

Rapaz grande, mayormente blanco por debajo, que cruza sobre lagos, ríos y manglares en busca de peces. Impresionantemente distribuido: se encuentra en todos los continentes, excepto en la Antártida. Cabeza y partes inferiores mayormente blancas; espalda marrón oscura. En vuelo, dobla las alas a la altura de la muñeca (formando una "M"). Los nidos de palo son visibles en la parte superior de los marcadores de canales, postes de servicios públicos y plataformas altas cerca del agua. A menudo se le observa lanzarse desde muy alto en el aire e introducir las patas primero en el agua para agarrar peces.

Noticia al Día