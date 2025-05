Resignación de los fieles en la plaza de San Pedro y disposición de volver tras la segunda fumata negra

La segunda fumata negra del actual cónclave, tras la segunda y tercera votación, ha sido acogida con resignación en la Plaza de San Pedro y con los fieles dispuestos a volver por la tarde para ver si es posible asistir al acontecimiento de la elección del papa.

En esta mañana de jueves la plaza registraba unas 10 mil a 15 mil personas, entre fieles y curiosos, cifra notablemente inferior a las más de 30 mil que anoche esperaron también en vano a que saliera el humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina.

Fieles y curiosos

Un grupo de españoles de Llanes, en Asturias, que hacen un crucero, desembarcaron esta mañana en el puerto de Civitavecchia y se dirigieron directamente al Vaticano.

Su llegada coincidió justamente con la fumata negra, que se veía al fondo mientras ellos se hacían una foto de grupo.

Entre ellos estaba Juan Manuel, quien no se ha mostrado sorprendido por la segunda humareda negra: "No puede ser tan pronto" (la elección del papa), mientras Ana María está convencida de el próximo "no va a ser español" y la basta con que siga la "estela" humanista y conciliadora de Francisco.

También acudió a la plaza una pareja de salvadoreños, Nataly y Fernando, cuyo viaje a Italia estaba programado desde hace un mes, con la particularidad de que ha coincidido con el cónclave, por lo que se han acercado a San Pedro, aunque el humo haya sido negro.

"Pensamos regresar para la votación de la tarde porque es un evento especial", apunta a EFE ella, mientras el hombre ratifica esa intención: "Tenemos que aprovechar, tal vez en la tarde podemos presenciar este lujo, ojala así sea", comenta en alusión a la hipotética elección del pontífice.

Nataly dice haber disfrutado, aunque no haya visto al nuevo papa: "Se siente el fervor de todas las personas a la expectativa de lo que pasa y un ambiente superbonito".

Hay quien, sin embargo, no tiene tan claro que pueda volver, como tres españolas que asisten estos días a un curso de formación del profesorado sobre temas culturales, ya que por la mañana tienen libre, pero por la tarde deben ir a clase.

Acontecimiento histórico

Mónica, de Santander, está convencida de que el nuevo papa se conocerá en la tarde de este jueves y dice a EFE que estar presente en San Pedro le interesa como acontecimiento histórico, no tanto religioso.

Además, ya ha estado en otros momentos históricos: "Me tocó un golpe de Estado en Tailandia, el 11-S en Estados Unidos… cuando se murió el papa no me lo podía creer", explica.

Más interesadas en el hecho religioso son sus compañeras de curso Blanca, de Cuenca, y María, de Tomelloso, que tienen sus ideas acerca de lo que puede aportar el próximo papa.

"Espero que el nuevo papa abra un poquito más la mente a las cuestiones que el papa Francisco inició de palabra y que de verdad se empiecen a ver cambios en la Iglesia", señala Blanca, mientras María corrobora: "Yo solo espero que haya más hechos, más cambios, no solamente palabras y promesas. Que el papa que toque ahora ponga a la mujer en un papel más protagonista".

Mientras el humo negro se disipa en el aire, fieles y curiosos se van retirando y continúa el flujo de peregrinos que, entre rezos y portando cruces, avanzan por unos carriles habilitados expresamente para quienes quieren atravesar la Puerta Santa de San Pedro y ganar así el Jubileo.

