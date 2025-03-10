Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

"Responsabilizo a la ExxonMobil si algo le pasa a alguna autoridad de Venezuela": Delcy Rodríguez

La tambièn Ministra de Hidrocarburos reveló documentos y responsabilizó a la compañía petrolera ExxonMobil para emitir sanciones contra Venezuela.

Por Ernestina García

Foto: Delcy Rodríguez
En horas de la tarde de este lunes 10 de marzo la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, ofrece importantes declaraciones sobre las sanciones contra Venezuela y señaló que ExxonMobil promueve un plan contra el país.

Dijo que se trata de una venganza por la salida del país y por eso realiza lobby contra las licencias petroleras del país.

Rodríguez, por solicitud del presidente Nicolás Maduro Moros, presentó un documento realizado por ExxonMobil, en donde confirma quelas autoridades de los Estados Unidos intentan provocar más sanciones para derrocar gobiernos democráticos, incluyendo al de Venezuela.

La también ministra dijo que «la idea es generar mayor migración, para causar cambio de régimen. De hecho piden mayor presión interna y hablan de venta de petróleo, para causar disminución del poder».

La alta funcionaria responsabilizó directamente a la ExxonMobil de ser autor principal de un plan de venganza contra nuestro país y de intentar atacar a altas autoridades de nuestro país.

Confirmó que las autoridades de los Estados Unidos intentan provocar más sanciones para derrocar gobiernos democráticos, incluyendo al de Venezuela.

Asimismo, presentó pruebas fehacientes que la oposición extremista de nuestro país está aliada con la Exxon Mobil para la entrega de nuestra Guyana Esequiba.

Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes indicó que en Venezuela «estamos listos para sortear este plan fascistas y estamos preparados para, en cohesión nacional, potenciar grandes capacidades y recursos para construir una gran potencia».

La representante de la cartera de Petróleo aclaró que «este fascismo que promueve la Exxon Mobil, involucra también ataques y asesinatos contra altas autoridades de la Revolución, aclarando que esta empresa y la oposición apátrida tienen mas de una década, generando artilugios para desestabilizar el país, además, de amenazar la estabilidad, la paz y la armonía de esta región. Mientras tanto, el norte de la Revolución Bolivariana es la paz y la estabilidad democrática»

Noticia al Día

