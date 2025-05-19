Restos de Benito Chirinos llegaron a Cabimas

Cerca de las 11 y 45 de la noche del domingo 18 de mayo, llegaron los restos de Benito Chirinos, quien era el director de la alcaldía de Cabimas.

El cadáver fue recibido por sus familiares en la funeraria Santa Elena, ubicada en la avenida Intercomunal de Cabimas, estado Zulia.

Llanto, dolor y desesperación se vivió al momento de la llagada del carro fúnebre, procedente de Maracay, estado Aragua, donde ocurrió el vuelco en el que perdió la vida Chirinos. En el accidente vial quedó herida su hija Karla Chirinos Ojeda.

Al parecer, el estado de salud de Karla Chirinos es estable. Fue sometida a cirugía por sufrir fractura en la tibia, además sufrió politraumatismo generalizado, reseñó El Regional del Zulia.

Este lunes, 19-M, serán sepultados Los restos de Benito Chirinos en el cementerio Jardines del Rosario, ubicado en el sector Punta Gorda del municipio Cabimas.

Noticia al Día / El Regional del Zulia