Restringen acceso a playas de Lechería por fuerte oleaje durante la noche del domingo

La noche de este domingo 5 de octubre se mantuvo un fuerte oleaje en las costas de Lechería, especialmente en playas como Lido, debido a la presencia de mar de fondo en la zona oriental del país.

Ante esta situación, las autoridades locales decidieron restringir el uso de los balnearios como medida preventiva, con el objetivo de resguardar la seguridad de los visitantes y evitar incidentes relacionados con corrientes peligrosas o rompientes intensas.

El mar de fondo es un fenómeno oceánico que puede generar oleaje elevado y persistente, incluso en condiciones de buen tiempo, lo que representa un riesgo para bañistas y embarcaciones menores. Por ello, se recomienda a la población acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y abstenerse de ingresar al agua mientras se mantenga la alerta.

Funcionarios de Protección Civil y Policía Municipal se mantienen desplegados en el litoral para informar a los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de las restricciones temporales.

Noticia al Día / Tu periódico