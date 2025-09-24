Reuters: Chevron redujo a la mitad sus exportaciones de petróleo venezolano tras la nueva licencia emitida por EE.UU

La petrolera estadounidense Chevron solo puede exportar aproximadamente la mitad del crudo que sus empresas mixtas producen en Venezuela, debido a las últimas normas establecidas en la licencia de operaciones emitida por Washington, según informaron tres fuentes cercanas al asunto.

A finales de julio, el Departamento del Tesoro otorgó una licencia restringida que permite a Chevron operar en Venezuela y exportar petróleo a Estados Unidos, pero prohibió los pagos en cualquier moneda al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Para cumplir con estas normativas, las empresas mixtas en las que participa la energética estadounidense pagan las regalías e impuestos con petróleo en especie, lo que reduce efectivamente a un 50% lo que Chevron puede exportar de los 240.000 barriles diarios de crudo que producen los proyectos, según las fuentes.

El socio de Chevron, la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), controla los barriles entregados para cumplir con los pagos en especie, utilizándolos para la refinación nacional o la exportación, añadieron.

Las últimas normas, que hasta ahora no se concoen públicamente, representan un cambio significativo con respecto a la licencia anterior otorgada a Chevron durante el mandato del expresidente Joe Biden en 2022, que permitía a la compañía exportar toda su producción del país y pagar impuestos y regalías a Venezuela en efectivo.

En la práctica, la nueva autorización implica que una menor cantidad del crudo pesado con alto contenido de azufre producido en Venezuela llegará a la costa estadounidense del Golfo de México, agregaron las fuentes.

La estructura de pago anterior le había permitido a Chevron tener una reducción sustancial en la deuda que mantiene Venezuela, calculada en más de 3 mil millones de dólares en 2022, según fuentes independientes de ambas compañías.

Dado el volumen limitado de petróleo para las exportaciones bajo el nuevo acuerdo, el ritmo de reembolso se ha ralentizado. La compañía también enfrenta restricciones que afectan los gastos operativos y de capital de sus empresas mixtas, agregaron las fuentes.

En agosto, Chevron reanudó las exportaciones de petróleo venezolano a EE.UU. tras una pausa de cuatro meses, enviando unos 60.000 bpd ese mes. En lo que va de septiembre, ha exportado un promedio de 102.000 bpd, según datos de monitoreo de buques.

Reuters