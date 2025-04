El cantante español Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido como Raphael, fue hospitalizado el pasado martes 17 de diciembre tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), aunque se encuentra "consciente" y "en observación", informó la prensa local.

El artista, de 81 años, debió ser atendido por una descompensación mientras grababa un programa especial de Navidad para la cadena TVE en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, y tuvo que ser trasladado al Hospital San Carlos, reportó el periódico El Español.

El video del momento fue revelado y está circulando en las redes sociales.

El lunes, el intérprete de ‘Mi gran noche’ y ‘Escándalo’ fue entrevistado en el programa El Hormiguero, en el canal Antena 3, y allí habló de su salud. "Yo estoy bien, me he cuidado. Solo una vez no me cuidé y menudo viaje me pegó la vida. Antes de lo que me ocurrió y de tener que ser trasplantado, no me cuidaba", señaló en referencia a su intervención en 2003, debido a una hepatitis B.

Raphael tenía programado en su agenda ofrecer este próximo viernes y sábado dos conciertos en el Wizink Center de Madrid, como parte de su gira Tour Victoria 2024.

Noticia al Día/video tomado de brunomasitv