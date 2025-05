Revelan primer adelanto de "Sin querer queriendo", la bioserie de "Chespirito"

Este año 2025 habrá grandes estrenos en las plataformas de streaming, uno de ellos es la esperada bioserie "Sin querer queriendo", basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", un proyecto que fue cuestionado por Florinda Meza, la viuda del comediante.

Cabe recordar que Florinda Meza, quien le dio vida a personajes de "Chespirito" como "Doña Florinda" y "La Popis" y "La Chimoltrufia", no quiere que se use su imagen en la serie biográfica "si no se contará la verdad", según lo ha revelado.

Adelanto oficial

Este jueves finalmente se publicó el primer adelanto oficial de la serie "Sin querer queriendo" en la que se deja ver un poco de lo que la producción ha preparado desde hace tiempo, en medio de las cuestiones legales que han involucrado a Florinda Meza.

En el breve clip se puede ver como un personaje le da aviso a Florinda Meza, María Antonieta de las Nieves, Angelines Fernández, Rubén Aguirre, Édgar Vivar y por supuesto, a Roberto Gómez Bolaños, que se apresuren pues comenzarán a grabar en 20 minutos.

Cada quien recibe la noticia de diferente forma, los actores que interpretan a María Antonieta de las Nieves, Édgar Vivar y Rubén Aguirre lo toman con sorpresa, por lo que se apresuran en sus camerinos.

En tanto, Angelines Fernández, quien interpretó a "Doña Clotilde" asegura que ya estaba lista, mientras que Florinda Meza pregunta si Roberto ya está listo y agrega: "Bueno… Pues a ver si tú logras levantarle el ánimo".

En ese momento, se dirige al camerino del querido actor para informarle el cambio de planes y pensativo, toca a su puerta y sólo dice: "¡Roberto! ¿Se puede?".

Ahí, aparece el reflejo de "Chespirito" colocándose las características pecas de "El Chavo del 8″, el protagonista de la serie, un niño huérfano que pasaba el tiempo en un barril ubicado en el patio de la vecindad.

¿Cuándo se estrena "Sin querer queriendo"?

A pesar de que el clip generó emoción y fue bien recibido, fans de la serie notaron la ausencia de Carlos Villagrán "Quico" y de Ramón Valdés, quien le dio vida al icónico "Don Ramón", sin embargo, tuvo muy buenos comentarios.

Si bien la fecha de estreno de "Sin querer queriendo" aún no ha sido revelada, ya es un hecho que se estrenará este 2025 por Max y el elenco está conformado por:

Roberto Gómez Bolaños- Pablo Cruz

Florinda Meza- Paulina Dávila

Angelines González Fernández- Andrea Noli

Ramón Valdés- Miguel Islas

Enrique Segoviano: Eugenio Bartilotti

Rubén Aguirre- Arturo Barba

María Antonieta de las Nieves- Karina Gidi

Juan Lecanda- Carlos Villagrán "Quico"

