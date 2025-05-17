Revelan últimos movimientos de María José Estupiñán antes de ser asesinada en Cúcuta: Planeaba viaje a Cartagena

Gran consternación causó en Colombia el crimen de la joven María José Estupiñán en Cúcuta. La estudiante de 22 años, fue asesinada por un hombre que fingió ser un domiciliario. Se acercó a su vivienda para entregarle un regalo y luego le disparó en el rostro acabando con su vida.

Con el paso de las horas han ido apareciendo pistas clave para esclarecer el móvil del crimen, pero también han ido surgiendo detalles sobre cómo fueron los últimos momentos de vida de la modelo y estudiante de comunicación social.

Se supo que la dama se alistaba para un viaje antes de ser vilmente asesinada en su casa en el barrio El Bosque, en la capital de Norte de Santander.

Aunque algunas de las redes sociales de la joven permanecen privadas, medios locales informaron que Estupiñán era muy activa en sus historias y que recientemente había compartido su actividad en un salón de belleza y en un spa y otros procedimientos a los que se había sometido.

El brutal crimen ocurrió en la mañana del pasado jueves, 15 de mayo, en la avenida 3A con calle 11. El reloj marcaba las 8:12 a. m. cuando María José Estupiñán salió al porche (patio) de su casa para recibir un supuesto regalo que un domiciliario le entregaría.

Según las versiones conocidas hasta el momento, el sicario indicó que le entregaría unos chocolates a la joven y, cuando esta se acercaba a recibirlos, el sujeto accionó su arma y le disparó en el rostro.

La joven recibió una herida en su pómulo derecho que le causó la muerte en el lugar del ataque y no dio tiempo a que recibiera atención médica.

Las cámaras de seguridad del barrio lograron grabar el momento en el que el sicario atacó a la joven y los gritos desesperados de la madre de Estupiñán. "¡Mi hija! y "Ayúdenme", fueron algunas de las palabras que se escucharon en la grabación.

Más importante aún, los videos registraron la huida del hombre que asesinó a Estupiñán: se trata de un hombre que llevaba gorra roja, chaqueta deportiva negra con franjas blancas, jean y tenis oscuros.

Se conoció que, antes de ser asesinada, la víctima acababa de llegar del gimnasio en el que entrenaba en la ciudad de Cúcuta. Imágenes extraoficiales que circulan en redes sociales muestran que llevaba ropa deportiva cuando fue ultimada a tiros.

El viaje que planeaba María José a Cartagena

El diario local La Opinión reveló que, la mañana del crimen, María José Estupiñán estaba alistándose para un viaje que emprendería a la ciudad de Cartagena, aunque se desconoce con quién y cuándo comenzaría este viaje.

El Tiempo pudo conocer que en 2018, la estudiante de periodismo interpuso una denuncia contra su expareja por violencia intrafamiliar. En el fallo, que salió un día antes del crimen, el 14 de mayo, obligaba a su excompañero sentimental a pagarle una indemnización de 30 millones de pesos.

Según las autoridades, María José o ‘La Mona’, como la conocían sus allegados, fue víctima de amenazas e intimidaciones.

Noticia al Día/El Tiempo