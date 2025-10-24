Revista Entresocios lanza su edición 176 con los creadores de SAINT de Venezuela en portada

La revista Entresocios encendió la noche marabina este miércoles 22 de octubre con el lanzamiento de su edición número 176. Los elegantes espacios del Hotel Kristoff sirvieron de escenario para el acostumbrado encuentro que congrega a "la ciudad y sus protagonistas", celebrando esta vez a los empresarios Ramón Vera y Guillermo Rivero, creadores de SAINT de Venezuela, quienes engalanaron la portada.

El pasillo del hotel pleno de invitados. Foto: Isidro López

Los pasillos del hotel se llenaron de amigos, invitados especiales y figuras del ámbito social y empresarial, quienes disfrutaron de una agradable velada que incluyó música en vivo, una variada oferta de bebidas y exquisitas degustaciones.

21 Años Mostrando lo Positivo de la Ciudad

Titi Romero, directora de Entresocios, tomó la palabra para destacar la solidez y la trayectoria de la publicación. Subrayó el esfuerzo del "excelente equipo que se ha conformado para la realización de la revista, que lleva 21 años mostrando siempre lo positivo de nuestra ciudad".

La ciudad y sus protagonistas. Foto: Isidro López

Por su parte, el empresario Ramón Vera, protagonista de la portada, expresó la profunda satisfacción que representa este reconocimiento local: "Hemos estado en revistas nacionales, incluso en Medellín, pero que nos hagan el reconocimiento aquí, en la ciudad, es distinto".

La edición 176 dedica un excelente trabajo editorial a la historia de SAINT de Venezuela, mostrando a Vera y Rivero como verdaderos innovadores que han convertido su sociedad en una de las empresas más exitosas en su rubro, con una destacada proyección en el ámbito internacional.

Ramón Vera, portada de Entresocios 176. Foto: Isidro López

Contenido de Calidad y Entretenimiento Zuliano

Fiel a su estilo, la revista presentó una amena mezcla de calidad y entretenimiento. La sección de perfiles destacó a los zulianos Joco González y Ghandy Aboul, mientras que el segmento "En íntimo" ofreció una entrevista al conocido Edecio Parra. Los lectores también encontrarán un interesante Top 10 de sitios donde tomar café en Maracaibo, entre otros contenidos de interés.

Una noche de alegría. Foto: Isidro López

La revista Entresocios invita a su público a descargar sus ejemplares en formato PDF a través de su cuenta de Instagram @entresocios.

Revista Entresocios, referencia de calidad y entretenimiento. Foto: Isidro López

Los invitados disfrutaron de una espléndida noche. Foto: Isidro López

