Viernes 24 de octubre de 2025
Al Dia

Revista Entresocios lanza su edición 176 con los creadores de SAINT de Venezuela en portada

La revista Entresocios Magazine encendió la noche marabina este miércoles 22 de octubre con el lanzamiento de su edición número 176.

Por Isidro Lopez

Revista Entresocios lanza su edición 176 con los creadores de SAINT de Venezuela en portada
Revsita Entresocios lanza su Edición 176 con los creadores de SAINT de Venezuela en portada. Foto: Isidro López
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La revista Entresocios encendió la noche marabina este miércoles 22 de octubre con el lanzamiento de su edición número 176. Los elegantes espacios del Hotel Kristoff sirvieron de escenario para el acostumbrado encuentro que congrega a "la ciudad y sus protagonistas", celebrando esta vez a los empresarios Ramón Vera y Guillermo Rivero, creadores de SAINT de Venezuela, quienes engalanaron la portada.

El pasillo del hotel pleno de invitados. Foto: Isidro López

Los pasillos del hotel se llenaron de amigos, invitados especiales y figuras del ámbito social y empresarial, quienes disfrutaron de una agradable velada que incluyó música en vivo, una variada oferta de bebidas y exquisitas degustaciones.

21 Años Mostrando lo Positivo de la Ciudad

Titi Romero, directora de Entresocios, tomó la palabra para destacar la solidez y la trayectoria de la publicación. Subrayó el esfuerzo del "excelente equipo que se ha conformado para la realización de la revista, que lleva 21 años mostrando siempre lo positivo de nuestra ciudad".

La ciudad y sus protagonistas. Foto: Isidro López

Por su parte, el empresario Ramón Vera, protagonista de la portada, expresó la profunda satisfacción que representa este reconocimiento local: "Hemos estado en revistas nacionales, incluso en Medellín, pero que nos hagan el reconocimiento aquí, en la ciudad, es distinto".

La edición 176 dedica un excelente trabajo editorial a la historia de SAINT de Venezuela, mostrando a Vera y Rivero como verdaderos innovadores que han convertido su sociedad en una de las empresas más exitosas en su rubro, con una destacada proyección en el ámbito internacional.

Ramón Vera, portada de Entresocios 176. Foto: Isidro López

Contenido de Calidad y Entretenimiento Zuliano

Fiel a su estilo, la revista presentó una amena mezcla de calidad y entretenimiento. La sección de perfiles destacó a los zulianos Joco González y Ghandy Aboul, mientras que el segmento "En íntimo" ofreció una entrevista al conocido Edecio Parra. Los lectores también encontrarán un interesante Top 10 de sitios donde tomar café en Maracaibo, entre otros contenidos de interés.

Una noche de alegría. Foto: Isidro López

La revista Entresocios invita a su público a descargar sus ejemplares en formato PDF a través de su cuenta de Instagram @entresocios.

Revista Entresocios, referencia de calidad y entretenimiento. Foto: Isidro López
Los invitados disfrutaron de una espléndida noche. Foto: Isidro López

Lee también: Autorepuestos El Catire se expande; Inaugurada su cuarta sede en la Avenida La Limpia de Maracaibo

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Águilas sufre una dura derrota ante Caribes en el primer duelo de la serie

Águilas sufre una dura derrota ante Caribes en el primer duelo de la serie

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Vehículos caen

Vehículos caen "sin parar" en megahueco de La Limpia

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Noticias Relacionadas

Deportes

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Curry anotó un crucial triple que empató el partido en los últimos segundos del tiempo regular
Zulia

Vehículos caen "sin parar" en megahueco de La Limpia

Los conductores piden que arreglen la vialidad
Al Dia

El boxeo venezolano celebra a su leyenda: Betulio González cumple 76 años

Betulio González conmemora un año más de vida, consolidando su estatus como un ícono deportivo nacional
Zulia

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

El monumento más representativo bautizado en su honor es el Puente Sobre el Lago de Maracaibo


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025