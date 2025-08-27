Ricardo Aguirre inicia su recorrido por las 74 escuelas de Gaita

El nuevo presidente del Instituto Municipal de la Gaita (IMGRA), Ricardo Aguirre, mejor conocido en el ambiente gaitero como “El Pelón”, inició este miércoles su recorrido por las 74 escuelas de la gaita que día a día preparan a la generación de relevo para mantener nuestras raíces en alto y fortalecer el talento musical de la región.

El presidente recientemente designado por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, inició sus visitas en las parroquias Olegario Villalobos, Cristo de Aranza y Santa Lucía, esta última considerada por Aguirre como una de las más hermosas de Maracaibo.

Durante su encuentro en la escuela Heriberto Molina, Ricardo Aguirre manifestó sentirse sumamente orgulloso de ver el gran trabajo que han realizado los instructores con los niños, y palpar en gran amor que sienten los pequeños por nuestra máxima expresión folklórica.

“Me siento feliz de estar con ustedes, de poder visitarlos, qué hermoso saber que aman lo nuestro, aman la gaita y están dedicados a estudiar”, dijo con emoción Aguirre.

La máxima autoridad del IMGRA resaltó que las escuelas de la gaita han servido de gran impulso para los niños y niñas que han salido a formar parte de las agrupaciones gaiteras profesionales como: Gaiteritos de Lucía, Alitasia Kids, Amiguitos, entre otras.

Aguirre felicitó a los padres por respaldar a los pequeños y los invitó a seguir “apoyando a los muchachos para que sigan creciendo como músicos de este hermoso género de nuestra cultura que ya es internacional”.

