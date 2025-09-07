Ricardo Arjona reveló problemas de salud que lo alejaron de los escenarios

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona rompió el silencio sobre los problemas de salud que enfrentó tras concluir su anterior gira, los cuales lo mantuvieron alejado de los escenarios durante al menos dos años. En declaraciones ofrecidas a la revista People, durante su asistencia a las semifinales del US Open 2025 en Nueva York, el artista compartió detalles sobre su recuperación y su esperado regreso.

“Me pasaron cosas raras en la despedida de la gira anterior. Tuve un problema de la columna, me operé. Me vi muy mal, la operación resultó muy bien. Había como cierta incertidumbre si yo volvía o no”, confesó Arjona, quien se mostró relajado y optimista durante el evento deportivo, uno de los cuatro Grand Slam del circuito profesional de tenis.

Tras superar la intervención quirúrgica y el proceso de rehabilitación, el intérprete de Historia de un taxi decidió retomar su carrera con una nueva gira internacional. “Cuando decidí volver fue porque realmente me sentía con la salud suficiente como para aguantar una gira en más de 160 lugares”, afirmó.

El regreso ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores. Arjona destacó que ha logrado llenar múltiples escenarios emblemáticos: “En Miami llevamos cuatro arenas, Madison Square aquí (en Nueva York), 10 en Buenos Aires, 23 teatros en mi país. ¡Todo increíble!”, expresó con emoción.

Actualmente, el artista se encuentra enfocado en cuidar su salud para poder cumplir con los compromisos de su gira Lo que el Seco No Dijo, que ha generado gran expectativa en América Latina y Estados Unidos.

