Ricardo Montaner compartió emotivo mensaje tras un año fuera de los escenarios

El reconocido cantautor Ricardo Montaner compartió este lunes 16 de diciembre, un emotivo mensaje tras un año fuera de los escenarios, donde compartió detalles sobre esta decisión en su vida, personas y artística.

“Hoy hace exactamente un año que me bajé de los escenarios. Al principio sentía que había entrado a un túnel y no veía cerca la luz de la salida. Todavía no la veo, pero esto de extrañarte tanto me ha hecho mucho bien”, expresó el artista en un audio publicado en sus redes sociales.

Montaner confesó que ha canalizado sus emociones a través de la música, dedicándose a escribir nuevas canciones. “Tengo miles de frases escritas en pedazos de papel, mi app de notas del celular está a rebosar”, comentó, dejando entrever que su retiro de los conciertos no ha significado un alejamiento de la creación musical.

El intérprete también recordó sus más de 40 años de trayectoria, describiendo cómo su vida y la de su público se han entrelazado a través de la música. “He pasado la vida cantando para ti. Te extraño, ¿sabes?”, concluyó, dejando un mensaje cargado de nostalgia y amor para sus seguidores.

