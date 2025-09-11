Ricardo Montaner muestra cómo entrena y canta a sus 68 años

Sin desparpajo alguno se mostró el cantante Ricardo Montaner a sus nada despreciables 68 años, mientras entrenaba su cuerpo y su voz. Sí, y es que el artista nacido en Argentina y criado en Maracaibo publicó en sus redes sociales lo que sería parte de su estricta rutina para mantener su vitalidad.

"Vamos, vamos que podemos", se lee en el mensaje escrito por Montaner junto al video en cuestión, donde se le observa bastante fuerte y con la voz intacta, demostrando que la edad es solo un número.

El querido cantante venezolano arribó a sus 68 añitos el pasado 8 de septiembre y con este video publicado recientemente a través de sus redes sociales les muestra a las nuevas generaciones cómo deben manejarse.

Vamos vamos que podemos !!! pic.twitter.com/o3i19gahAk — Ricardo Montaner (@montanertwiter) September 10, 2025

