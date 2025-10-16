Ricardo Portillo apaga sus 82 velitas hoy 16-Oct

El destacado y querido cantante y compositor zuliano, Ricardo Portillo arriba hoy, jueves 16 de octubre a sus 82 primaveras de feliz existencia y sigue componiendo y haciendo gaita que disfrutan sus admiradores en toda Venezuela y también en otros países, donde la migración les ha llevado.
Ricardo está radicado en Estados Unidos desde hace ya algunos años, junto a sus hijos Ricardo (Patatito), Richard (Tilito) y Laura (Laurita) y su inseparable pareja sentimental Lorena Carrasquero.
Ricardo Portillo es un referente de la gaita y es reconocido como "El novio de Maracaibo", por ser quien ha tenido el honor de componerle tantas canciones a este bendito suelo zuliano.
“La Ciudad más Bella”, “Es Amor”, “Mi Ranchito”, “Madre es Madre”, “Venite pa´ Maracaibo”, “La Gaita Buena Nunca Envejece” y “Que molleja de calor”, "Amparito", entre otros éxitos musicales, lo han catapultado entre los grandes compositores de la gaita zuliana.
Recientemente, y en ocasión de la venidera Bajada de La Chinita, Portillo creó una nueva pieza musical en honor a Nuestra Señora Virgen del Rosario de Chiquinquirá, excelsa patrona del Zulia, titulada "Corona, Templo y Devoción". Composición, inspirada en la coronación canónica de ‘La Chinita’, con una melodía que es considerada una obra de profundo contenido poético y fervoroso que el mismo Ricardo Portillo compartió con NAD.
ES LA CORONA MAS GRANDE
DE ORO Y DE MAYOR PESO,
QUE SE HA OFRENDADO A LA MADRE
EN EL MARIANO UNIVERSO.
Solista
Y SU PUEBLO REVERENTE
LE PIDE PAZ Y CONSUELO
Coro
DESDE LA TIERRA HASTA EL CIELO
CON ESPÍRITU CREYENTE.
Reza parte de esta joya musical realizada con letra y música del gran Ricardo Portillo.
Lee también: "Corona, Templo y Veneración": Una pieza literaria en gaita que brinda Ricardo Portillo a la Chinita
Noticia al Día