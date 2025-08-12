Martes 12 de agosto de 2025
Al Dia

Ricardo Portillo confiesa que añora a Maracaibo: Tiene dos temas de temporada sonando y prepara otro a la Chinita

El artista espera poder visitar Maracaibo pronto

Por Ernestina García

Ricardo Portillo confiesa que añora a Maracaibo: Tiene dos temas de temporada sonando y prepara otro a la Chinita
Foto: Ricardo Portillo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Desde Estados Unidos, el reconocido gaitero zuliano Ricardo Portillo expresa su profunda nostalgia por su tierra natal, Maracaibo. El cantautor, famoso por éxitos como "La cabra mocha" y "Mi ranchito", asegura que, a pesar de estar lejos, su corazón sigue en la capital del estado Zulia.

Lea también: Lila Morillo en Caracas pregunta por su natal Maracaibo

Para la temporada gaitera de 2025, Portillo tiene dos nuevos temas que ya están sonando. El primero se titula "Yo no sé vos, pero yo soy maracucho", una pieza que reafirma con orgullo su identidad zuliana grabada junto a Freddy Bermúdez.

El segundo tema, "Quiero volver a Maracaibo", es una emotiva gaita que refleja el sentimiento de añoranza y el deseo de regresar a su hogar. En este sencillo cantan varios gaiteros junto a Portillo, entre ellos, José Nava, Wilfredo Delgado, Keyner Castillo, Kelvin Bucobo, Luis Ángel Aguirre, Alfonso Marín,

Con estos lanzamientos, Portillo se mantiene presente en la escena musical, llevando el espíritu de la gaita zuliana a todos los rincones, mientras su corazón sigue extrañando el calor de su Maracaibo querida.

Adelantó a NAD que prepara tema dedicado a la Chinita.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Moscú denuncia presunto ataque provocador de Kiev para empañar encuentro Putin-Trump

Moscú denuncia presunto ataque provocador de Kiev para empañar encuentro Putin-Trump

"Por qué se llama Genyerbet el perrito de Traki: una historia llena de ternura

Diosdado Cabello: Venezuela ha enfrentado 20 ataques terroristas desde agosto de 2024

Diosdado Cabello: Venezuela ha enfrentado 20 ataques terroristas desde agosto de 2024

En video mujer encontró a su esposo con otro hombre en un jacuzzi gracias al GPS

En video mujer encontró a su esposo con otro hombre en un jacuzzi gracias al GPS

Luinder Ávila fue subido a las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City

Luinder Ávila fue subido a las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City

La MLB anuncia el calendario oficial de postemporada 2025

La MLB anuncia el calendario oficial de postemporada 2025

Una vaina enfermiza y loca: Le sacaba la sangre al hijo para que se viera enfermo

Una vaina enfermiza y loca: Le sacaba la sangre al hijo para que se viera enfermo

"Te amo Venezuela", el mensaje en español de Kylie Jenner

Ana del Castillo despechadaaa

Ana del Castillo despechadaaa

Real Madrid rechaza propuesta de disputar el Villarreal–Barcelona en Miami

Real Madrid rechaza propuesta de disputar el Villarreal–Barcelona en Miami

Un muerto en incendios forestales que azotan España

Un muerto en incendios forestales que azotan España

Paulina Rubio reapareció cantando “La Bikina”

Paulina Rubio reapareció cantando “La Bikina”

Tomás Rincón renovará contrato con Santos FC

Tomás Rincón renovará contrato con Santos FC

La Procuraduría General de Colombia apela la condena contra Álvaro Uribe

La Procuraduría General de Colombia apela la condena contra Álvaro Uribe

Shohei Ohtani y su agente enfrentan demanda por presunta interferencia en proyecto inmobiliario en Hawái

Shohei Ohtani y su agente enfrentan demanda por presunta interferencia en proyecto inmobiliario en Hawái

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en "Rosario Tijeras", "Marea de pasiones" y "La Rosa de Guadalupe"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Ricardo Portillo confiesa que añora a Maracaibo: Tiene dos temas de temporada sonando y prepara otro a la Chinita

El artista espera poder visitar Maracaibo pronto
Zulia

Los Que Llegaron al Zulia y se Quedaron, última entrega XII: Llegó de China, se casó con una saladillera y formaron un hogar de cinco hijos zulianos

En 1.940 se vieron por primera vez y con el paso del tiempo el Rey del Amor flechó sus corazones
Al Dia

Cómo solicitar un Crediemprende en el BDV

Para aquellos que quieran hacer su emprendimiento
Al Dia

Génesis, bella flor maracucha que mezcla violín, carisma y contenido en redes

Violinista de alma, madre de tiempo completo, atleta y figura de las redes sociales. Génesis Batista es muchas cosas a…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025