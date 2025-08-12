Ricardo Portillo confiesa que añora a Maracaibo: Tiene dos temas de temporada sonando y prepara otro a la Chinita

Desde Estados Unidos, el reconocido gaitero zuliano Ricardo Portillo expresa su profunda nostalgia por su tierra natal, Maracaibo. El cantautor, famoso por éxitos como "La cabra mocha" y "Mi ranchito", asegura que, a pesar de estar lejos, su corazón sigue en la capital del estado Zulia.

Para la temporada gaitera de 2025, Portillo tiene dos nuevos temas que ya están sonando. El primero se titula "Yo no sé vos, pero yo soy maracucho", una pieza que reafirma con orgullo su identidad zuliana grabada junto a Freddy Bermúdez.

El segundo tema, "Quiero volver a Maracaibo", es una emotiva gaita que refleja el sentimiento de añoranza y el deseo de regresar a su hogar. En este sencillo cantan varios gaiteros junto a Portillo, entre ellos, José Nava, Wilfredo Delgado, Keyner Castillo, Kelvin Bucobo, Luis Ángel Aguirre, Alfonso Marín,

Con estos lanzamientos, Portillo se mantiene presente en la escena musical, llevando el espíritu de la gaita zuliana a todos los rincones, mientras su corazón sigue extrañando el calor de su Maracaibo querida.

Adelantó a NAD que prepara tema dedicado a la Chinita.

