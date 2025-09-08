Lunes 08 de septiembre de 2025
Ricky Martin hizo historia en los MTV VMAs 2025 al convertirse en el primer artista en recibir el Latin Icon Award

El astro boricua deslubró con una impecable presentación donde interpretó "Livin’ La Vida Loca", "The Cup of Life" y otros de sus éxitos mundiales.

Por Candy Valbuena

Ricky Martin hizo historia en los MTV VMAs 2025 al convertirse en el primer artista en recibir el Latin Icon Award
Ricky Martin hizo historia este domingo, 7 de septiembre en los MTV Video Music Awards al convertirse en el primer receptor del Latin Icon Award. Foto: AFP
El artista puertorriqueño Ricky Martin hizo historia este domingo, 7 de septiembre en los MTV Video Music Awards al convertirse en el primer receptor del Latin Icon Award, un reconocimiento que celebra su legado como pionero global de la música latina.

Ricky Martin actuó en la ceremonia de los Premios MTV en el UBS Arena en Elmont, Nueva York. Foto: MANNY CARABEL/GETTY IMAGES

El primer galardonado con el primer Latin Icon Award, subió al escenario vestido con un traje especial para la ocasión: una elegante chaqueta blanca, pantalones negros y un pañuelo al cuello. Acabó quitándose algunas de esas prendas y, mientras lo hacía, interpretó un popurrí de grandes éxitos, comenzando con “Livin’ La Vida Loca”.

Ricky Martin durante los MTV VMAs 2025. Foto: Getty Images

Acompañado por una banda completa y un grupo de bailarines, Ricky Martin ofreció una actuación fascinante, cantando en inglés y español, y ejecutando envidiables pasos de baile que demuestran lo dinámico que es sobre el escenario. Entre los éxitos se encontraban “Pégate”, “Shake Your Bon-Bon”, “Vente pa’ca”, “María” y “The Cup of Life”, que hizo que Ariana Grande se pusiera de pie, cantara y aplaudiera al ritmo del himno de fútbol.

Jessica Simpson y Ricky Martin. Foto: Getty Images

Después de terminar su actuación, Jessica Simpson subió al escenario para presentarle el premio. “En 1999, cuando yo estaba empezando, la estrella del pop más grande del mundo me pidió que fuera su telonera en su gira Livin’ La Vida Loca. Fue un sueño hecho realidad”, dijo. Martin ocupó entonces el centro del escenario para pronunciar un breve pero emotivo discurso y aceptar el homenaje especial.

"Empecé cuando era un bebé"

“Esto es muy sencillo, esto es para todos ustedes. Muchas gracias por sus aplausos”, dijo con una sonrisa de oreja a oreja. “Soy adicto a sus aplausos, por eso sigo subiendo al escenario. No solo ustedes aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Han pasado 40 años. Empecé cuando era un bebé y seguimos aquí. Solo queremos unir países, romper fronteras y mantener viva la música”.

Foto: Getty Images

También dedicó el premio a sus hijos. “Todo lo que hago, lo hago pensando en ustedes y con ustedes en mi corazón”.

La actuación especial de Martin en los Premios MTV a los Videos Musicales el domingo en el UBS Arena de Nueva York marcó el aniversario número 26 de su primera actuación en los VMAs, durante la cual interpretó “She’s All I Ever Had” y “Livin’ La Vida Loca”.

Un poco de historia

La última vez que Ricky Martin se presentó en los MTV VMAs fue en 1999, cuando interpretó Livin’ la Vida Loca y conquistó al público internacional con una actuación que marcó un punto de quiebre para la música latina en el mercado anglosajón. Aquella presentación es recordada como una de las más icónicas en la historia de la premiación, pues abrió la puerta a una ola de artistas latinos que luego siguieron sus pasos.

A lo largo de su trayectoria, Ricky Martin acumula varios premios de MTV, incluyendo reconocimientos por sus videos más emblemáticos y su impacto global. Sus victorias en categorías como Mejor Video Pop y Mejor Video de un Artista Masculino consolidaron su presencia en la cultura pop y demostraron que la música latina podía competir de igual a igual en los escenarios más importantes.

Icónico

La importancia del Latin Icon Award radica en que reconoce a un artista que no solo logró el éxito comercial, sino que cambió la narrativa de la representación latina en la música mundial. Ricky Martin se convirtió en el primer artista en recibirlo, lo que resalta su papel como pionero y abre el camino para que otros intérpretes de la región puedan ser homenajeados en el futuro.

Noticia al Día/Con información de Billboard/Yahoo Noticias

