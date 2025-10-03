Viernes 03 de octubre de 2025
Al Dia

Ricky Martin lanza nueva versión de "A medio vivir" junto al mexicano Carín León y emociona a sus fans

"A medio vivir" es un tema compuesto por el tambièn cantante y compositor Franco de Vita

Por Ernestina García

Ricky Martin lanza nueva versión de
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El cantante puertorriqueño Ricky Martín no de ja de sorprender a sus fans. Acaba de grabar una nueva versión de su éxito "A medio vivir" junto al cantante de música regional mexicana Carín León y emocionó a sus miles de seguidores.

Lee también: La vida de Rocío Dúrcal será contada en un documental y una serie

"A medio vivir" es un tema compuesto por el tambièn cantante y compositor Franco de Vita, que el artista popularizó en 1995 y que lo llevó a los primeros lugares de las listas de música latina.

Ahora Martin conquista las nuevas generaciones al lado de Carín León, quien se encuentra en la cima de la popularidad con su estilo musical.

"“A Medio Vivir” es una de esas canciones que me cambió la vida. Me regaló momentos inolvidables y me conectó con ustedes de una manera muy especial. Hoy vuelve a renacer junto a @carinleonoficial, un artista que admiro mucho", escribió el artista en su Instagram.

Noticia al Día/RRSS

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Encuentran sin vida a la joven presentadora Jenifer Rivas en su casa

Encuentran sin vida a la joven presentadora Jenifer Rivas en su casa

El Sistema tocará durante la canonización de JGH y Carmen Rendiles en el Vaticano

El Sistema tocará durante la canonización de JGH y Carmen Rendiles en el Vaticano

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

La princesa de Gales, al más puro estilo ‘Top Gun’, visita una base militar y revela un secreto de su hijo Louis

La princesa de Gales, al más puro estilo ‘Top Gun’, visita una base militar y revela un secreto de su hijo Louis

Europa: Miles de personas protestan contra intercepción de la flotilla

Europa: Miles de personas protestan contra intercepción de la flotilla

La Fifa presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

La Fifa presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

Putin promete responder a militarización de Europa

Putin promete responder a militarización de Europa

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Al menos dos muertos tras

Al menos dos muertos tras "ataque terrorista" frente a sinagoga en Manchester

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

Fifa dejará en manos de la Uefa la posible suspensión de Israel

Fifa dejará en manos de la Uefa la posible suspensión de Israel

Mujer agredió salvajemente a su suegra de 71 años en Caracas

Mujer agredió salvajemente a su suegra de 71 años en Caracas

Así se mostró el actor Fernando Carillo durante entrevista

Así se mostró el actor Fernando Carillo durante entrevista

Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile

Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile

Así culminó la segunda jornada de la Champions

Así culminó la segunda jornada de la Champions

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Avanzan los trabajos en la construcción del altar y el parque en honor a José Gregorio Hernández en Isnotú

Avanzan los trabajos en la construcción del altar y el parque en honor a José Gregorio Hernández en Isnotú

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Presidente Maduro anunció nuevos ejercicios de organización para afinar mecanismos defensa este sábado 04-Oct

Presidente Maduro anunció nuevos ejercicios de organización para afinar mecanismos defensa este sábado 04-Oct

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

El Sistema tocará durante la canonización de JGH y Carmen Rendiles en el Vaticano

El Sistema tocará durante la canonización de JGH y Carmen Rendiles en el Vaticano

Noticias Relacionadas

Canonización

Avanzan los trabajos en la construcción del altar y el parque en honor a José Gregorio Hernández en Isnotú

En este espacio se celebrarán las actividades religiosas centrales por la canonización del médico de los pobres
Nacionales

Inameh prevé lluvias en el Zulia y gran parte del país

La Onda Tropical Nro 41 se desplaza sobre la Guayana Esequiba
Zulia

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Este jueves se registraron 12 nuevos sismos entre Lara, Sucre y Zulia
Nacionales

Presidente Maduro anunció nuevos ejercicios de organización para afinar mecanismos defensa este sábado 04-Oct

Los ejercicios serán exclusivamente de mando, conducción y comunicación

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025