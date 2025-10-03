Ricky Martin lanza nueva versión de "A medio vivir" junto al mexicano Carín León y emociona a sus fans

El cantante puertorriqueño Ricky Martín no de ja de sorprender a sus fans. Acaba de grabar una nueva versión de su éxito "A medio vivir" junto al cantante de música regional mexicana Carín León y emocionó a sus miles de seguidores.

"A medio vivir" es un tema compuesto por el tambièn cantante y compositor Franco de Vita, que el artista popularizó en 1995 y que lo llevó a los primeros lugares de las listas de música latina.

Ahora Martin conquista las nuevas generaciones al lado de Carín León, quien se encuentra en la cima de la popularidad con su estilo musical.

"“A Medio Vivir” es una de esas canciones que me cambió la vida. Me regaló momentos inolvidables y me conectó con ustedes de una manera muy especial. Hoy vuelve a renacer junto a @carinleonoficial, un artista que admiro mucho", escribió el artista en su Instagram.

Noticia al Día/RRSS