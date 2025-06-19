Roban descaradamente en un centro comercial diagonal al Colegio de Abogados en Maracaibo

La madrugada del martes 17 de junio, ocurrió un robo en el centro comercial Betancourt, ubicado cerca del colegio de Abogados en Maracaibo.

A través de una cámara de seguridad quedó en evidencia el responsable de robar las tuberías de los aires acondicionados Split del establecimiento.

El antisocial, cuya identidad desconocen, subió a la platabanda y desprendió las conexiones. Luego huyó con rumbo desconocido.

Algunos vecinos comentaron que este delincuente ya ha sido captado en otras grabaciones robando, por lo que hacen un llamado urgente a las autoridades policiales de la región para que capturen a este ladrón.

Noticia al Día