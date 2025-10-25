Roban instrumentos musicales de la agrupación Rawayana en México

Oreste Gómez, integrante de la agrupación Rawayana, informó sobre el robo de los instrumentos musicales, cuando se encontraban frente a Los Tacos, en Lomas de Chapultepec, en México.

"Nos acaban de robar un Op1field, TX-6, Modularp0400, KO 2, Bocina OB4 GRIS, K02 Medieval, Ableton move, Jarana, Requinto, Pedalera GT10 de bajo y un Macbook Pro 13″, indicó el cantante a través de sus redes sociales.

Agregó, que toda la agrupación se encuentran bien, pero si alguien llega a obtener alguna información sobre los instrumentos se la pueden hacer llegar al privado.

Noticia al Día