Sábado 25 de octubre de 2025
Roban instrumentos musicales de la agrupación Rawayana en México

Toda la agrupación se encuentran bien

Por Greily Nuñez

Roban instrumentos musicales de la agrupación Rawayana en México
Oreste Gómez, integrante de la agrupación Rawayana, informó sobre el robo de los instrumentos musicales, cuando se encontraban frente a Los Tacos, en Lomas de Chapultepec, en México.

"Nos acaban de robar un Op1field, TX-6, Modularp0400, KO 2, Bocina OB4 GRIS, K02 Medieval, Ableton move, Jarana, Requinto, Pedalera GT10 de bajo y un Macbook Pro 13″, indicó el cantante a través de sus redes sociales.

Agregó, que toda la agrupación se encuentran bien, pero si alguien llega a obtener alguna información sobre los instrumentos se la pueden hacer llegar al privado.

