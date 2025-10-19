Domingo 19 de octubre de 2025
Al Dia

Robaron joyas de valor histórico ‘incalculable" del Museo del Louvre en París: Ocurrió en siete minutos

Segpun medios parisinos, fue recuperada la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. La elaborada joya, que cuenta con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas resultó dañada durante el robo.

Por Candy Valbuena

Policías franceses se encuentran junto a un montacargas de muebles que los ladrones usaron el domingo para entrar al Museo del Louvre, en el Quai François Mitterrand, en París. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images
Un grupo de ladrones robó este domingo, 19 de octubre, en solo siete minutos, unas joyas en la galería Apolo del Museo del Louvre que tienen "un valor patrimonial e histórico incalculable", señaló el ministro francés del Interior, Laurent Núnez.

Nuñez, explicó en una entrevista con la emisora France Inter: “Esta mañana, se produjo un robo importante en la Galerie d’Apollon. Unos individuos ingresaron al museo desde el exterior utilizando un montacargas que estaba instalado sobre un camión”.

La Galería de Apolo alberga las joyas de la Corona francesa, además de otros tesoros como la colección de vasos de piedra dura del rey Luis XIV.

Los ladrones forzaron una ventana utilizando una amoladora angular y sustrajeron joyas que, según el ministro, tienen “un valor sentimental y son invaluables”.

Nuñez indicó que habrían participado “tres o cuatro” personas en el robo.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, declaró al canal de televisión francés TF1 que una joya había sido encontrada cerca del Louvre y que estaba siendo evaluada.

La cadena de televisión francesa TF1 y el diario Le Parisien informaron que la pieza recuperada fue la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Según dijeron, la elaborada joya —que cuenta con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas— resultó dañada durante el robo.

La corona de la emperatriz Eugenia se exhibe en el Museo del Louvre, en enero de 2020. Los medios franceses informaron que la corona había sido recuperada tras el robo del 19 de octubre de 2025, pero sufrió daños. Foto: Stephanie de Sakutin/AFP/Getty Images

Le Parisien también reportó que se recuperó una segunda joya, aunque no fue identificada.

En un comunicado, el Ministerio del Interior indicó que se está elaborando una lista detallada de los objetos robados. “Más allá de su valor en el mercado, las piezas tienen un valor patrimonial e histórico incalculable”, agregó.

“Salgan, evacúen”

El robo duró solo siete minutos y los sospechosos huyeron en motocicletas, dijo Nuñez a France Inter.

“Es evidente que el lugar había sido previamente estudiado. Se trató, claramente, de un equipo muy experimentado que actuó con una rapidez impresionante”, dijo el ministro.

“Confío en que encontraremos rápidamente a los responsables y, sobre todo, que lograremos recuperar lo robado”, añadió.

Imágenes de la escena muestran a policías franceses inspeccionando un montacargas abandonado junto a una esquina del Louvre, con una escalera que lleva hasta una ventana rota en un balcón.

Un guía turístico le dijo a CNN cómo escuchó lo que sonaba como “pisadas fuertes” en la ventana mientras guiaba a los turistas por la Galerie d’Apollon, antes de escuchar gritos de los guardias de seguridad para evacuar.

“Solo estaba tratando de entender qué estaba pasando cuando vi al personal del museo dirigirse hacia ese ruido. Luego, dieron la vuelta rápidamente y empezaron a correr diciendo ‘¡salgan, salgan, salgan, salgan, evacúen!’”, dijo Ryan el Mandarí.

Intentó mantener calmado a su grupo de visitantes mientras salían del edificio, agregó, y mencionó que escucharon los sonidos, pero “no tenían ni idea de que se trataba de un robo”.

Un robo planeado “meticulosamente”

El Ministerio del Interior señaló que el incidente ocurrió alrededor de las 9:30 a.m. hora local, y que los visitantes fueron evacuados sin incidentes.

Dati explicó que el robo se produjo justo cuando el museo abría sus puertas. “No hubo personas heridas. Estoy en el lugar junto al personal del museo y la policía. La investigación está en marcha”, publicó en su cuenta de X.

El museo —hogar de obras mundialmente famosas como la “Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci— anunció que permanecería cerrado durante el domingo por “razones excepcionales”.

Más tarde, el Ministerio del Interior aclaró que el cierre se debía a una medida de seguridad para preservar la evidencia y facilitar la investigación.

El alcalde del Centro de París, Ariel Weil, declaró a los medios que el robo fue “obviamente planificado con mucho detalle” y que no recordaba un atraco al Louvre en más de un siglo. “Por supuesto, me viene a la mente el robo de la “Mona Lisa” en 1911, pero no puedo pensar en ningún otro caso más reciente”, dijo.

El año pasado, el Louvre recibió 8,7 millones de visitantes, siendo los turistas estadounidenses el segundo grupo más numeroso, después del público francés.

Noticia al Día/Con información de CNN

