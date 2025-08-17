Robert De Niro cumple 82 años con los secretos de su nuevo proyecto que destapan su pasión ibérica

El galardonado actor estadounidense Robert de Niro, se ha convertido en toda una leyenda del séptimo arte con más de seis décadas de trayectoria a sus espaldas, sopla este 17 de agosto, las velas de sus 82 años.

Lo hace convertido en un auténtico referente del cine que, además, ha expandido sus horizontes de negocio más allá de la gran pantalla. Y es que, si bien el actor no se plantea retirarse de la interpretación —su película más reciente, The Alto Knights, vio la luz hace tan solo unos meses—, también tiene entre manos proyectos muy interesantes que revelan su conexión con nuestro país.

El intérprete es un auténtico apasionado de España y no duda en gritarlo a los cuatro vientos. “Es un gran país”, declaró en una entrevista con El País en 2018. La cultura, la gastronomía y la hostelería españolas han conquistado el corazón de Robert De Niro.

“Esto no es una comida, es algo increíble que recomendaría a cualquiera que tuviera la posibilidad de vivirlo”, afirmó sobre el jamón en el evento Madrid Fusión 2022. No es de extrañar que, hace unos años, decidiera unir su pasión ibérica con su olfato empresarial para levantar un proyecto con el que ha conseguido triunfar y que, a día de hoy, sigue expandiéndose.

El resultado fue Nobu, la cadena hotelera de la que es cofundador junto con el chef Nobu Matsuhisa y el productor cinematográfico Meir Teper. Sus alojamientos ofrecen una experiencia de lujo que combina el minimalismo japonés con el espíritu del lugar en el que se ubican. Nobu ha abierto hoteles por todo el mundo, y en España ya cuenta con cuatro, con un quinto en el horizonte.

El primero fue Nobu Hotel Ibiza Bay, inaugurado en junio de 2017. Un pequeño paraíso a orillas de la bahía de Talamanca con una decoración relajada, piscinas infinitas e instalaciones como spa o kids club. En la misma línea abrió en 2018 Nobu Marbella, Nobu Barcelona en 2019 y, en 2023, Nobu Hotel San Sebastián y Nobu Hotel Sevilla. Este último dejó de pertenecer a la cadena meses después.

El actor, que también es copropietario del hotel Greenwich en Nueva York y cofundador de la empresa TriBeca Enterprises, tiene prevista su próxima apertura en Madrid. Con una ubicación céntrica en el corazón del barrio Cortes de la capital española, Nobu Hotel Madrid transformará un edificio de oficinas existente. Ofrecerá restaurante, bar, azotea y salón con vistas al horizonte, además de gimnasio y spa de última generación.

La gastronomía es una de las señas de identidad de Nobu, y por eso el papel de Nobu Matsuhisa resulta clave en el proyecto. Aunque el chef nunca podía imaginar lo que ocurriría en su primer encuentro con Robert De Niro:

“Cuando lo conocí no sabía ni quién era ni qué hacía. ¡Incluso ni me sonaba su nombre! Te explico por qué: Estuve fuera del país, fuera de Japón y de los Estados Unidos. Primero estuve en Perú, en Argentina, en Alaska… cerca de cinco años. Y cuando estaba aprendiendo y entrenando en Japón, no tenía tiempo ni para ver películas”, reveló en una entrevista con ¡HOLA!. “Al final, claro que me aprendí su nombre y averigüé qué hacía pero al principio no tenía ni idea. Ahora, por supuesto, lo conozco bien”, añadió.

Pero Robert de Niro no solo viaja a España para hacer negocios. También disfruta de la oferta cultural, gastronómica y de ocio de nuestro país.

Lo demostró hace unas semanas cuando estuvo en Marbella con su chica, Tiffany Chen, comiendo con Antonio Banderas y Nicole Kimpel. Probaron los platos de MC Beach, el chiringuito del exclusivo Marbella Club Hotel, en plena Milla de Oro de la ciudad andaluza. Un plan perfecto para degustar la esencia de un país que le ha enamorado y en el que también está saboreando el éxito.

