Roblox, el juego que están usando los pedófilos para acercarse a los niños en el país

Abusadores sexuales y pedófilos estarían usando la plataforma de videojuegos Roblox para acercarse a niños y a otras potenciales víctimas.

La información la dio a conocer el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

La División de Delitos Informáticos del CICPC emitió una alerta para los padres y representantes. En tal sentido, pidió que se tomen medidas para prevenir que los niños estén expuestos a depredadores en Roblox.

La inspectora Jhomary Caraballo, explicó a Unión Radio, que los abusadores buscan perpetrar abusos contra los niños. La especialista precisó que el modus operandi de los depredadores consiste en ganarse la confianza de sus víctimas.

«Se hacen pasar que tienen los mismos gustos, parecidos, se interesa saber donde vive, con quien convive», expuso Caraballo, quien afirmó que los depredadores buscan los juegos o páginas web que usan más los niños.

Manipulan a los niños

Según la inspectora, los depredadores escriben a sus potenciales víctimas diciéndoles que se sienten solos o que necesitan hablar. Luego les envían regalos digitales y, finalmente, intentan hablar de temas sexuales con los niños.

«Lo induce tanto que luego el niño siente un tipo de obligación con esta persona, termina accediendo a suministrarles imágenes o vídeos con contenido sexual», acotó Caraballo.

Algunos depredadores buscan pasar al plano físico y chantajean a los niños para tener un encuentro en persona. Es por ello que las autoridades exhortaron a los padres a instalar controles parentales y estar atentos a qué hacen sus hijos en Internet.

Edades para jugar

Según Internetmatters.org, el contenido es adecuado para todos los usuarios con solo violencia leve o pequeñas cantidades de sangre poco realista:

9+: el contenido es adecuado para todos los mayores de 9 años con más instancias de violencia leve o grandes cantidades de sangre poco realista.

13+: el contenido es adecuado para todos los mayores de 13 años con casos frecuentes de violencia más grave y pequeñas cantidades de sangre realista

