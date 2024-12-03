Rocky’ se estrenó un día como hoy, ganó tres Oscar y sacó del anonimato a Sylvester Stallone

Sylvest Stallone luchaba en Hollywood por hacerse un nombre, hasta que la película ‘Rocky’ cambió para siempre su carrera en la industria del entretenimiento.

Foto: Cortesía

La película que se estrenó en los cines de los Estados Unidos el 3 de diciembre de 1976, fue un gran éxito de taquilla y recibió 10 nominaciones a los Premios de la Academia, incluyendo Mejor Actor y Mejor Guion Original para el entonces poco conocido Stallone.

El filme se llevó a casa tres premios Oscar, incluido uno a la Mejor Película, y convirtió a Stallone en una de las estrellas más importantes de Hollywood. ganó los tres premios en la 49.ª edición de los premios: Mejor película, Mejor director y Mejor montaje y fue la primera película deportiva en ganar el Óscar a Mejor Película.

Sylvester Stallone nació el 6 de julio de 1946 en la ciudad de Nueva York. A principios de la década de 1970, había comenzado su carrera como actor profesional, apareciendo en espectáculos fuera de Broadway y pequeños papeles en películas.

Ni siquiera había asistido con corbata a la ceremonia de los Oscar y se alzó con la preciada estatuilla ante el asombro de todo Hollywood.

Frustrado por su falta de éxito, Stallone comenzó a escribir guiones, incluido The Lords of Flatbush (1974), en el que coprotagonizó con otro joven actor relativamente desconocido llamado Henry Winkler.

La carrera de Stallone se transformó tras el éxito de su siguiente guion, ‘Rocky’, en el que insistió en interpretar el papel principal.

La cinta cuenta la historia de Rocky Balboa, un boxeador de poca monta de Filadelfia que trabaja como cobrador de deudas para un usurero antes de conseguir una oportunidad por el campeonato mundial de peso pesado. Hay escenas ahora icónica en la que Rocky sube y baja los escalones de entrenamiento el Museo de Arte de Filadelfia mientras suena el tema principal de la película, “Gonna Fly Now”.

Recaudó más de 117 millones de dólares únicamente en Estados Unidos y fue seleccionada por la National Film Registry para su conservación por ser cultural, histórica y estéticamente significativa para el mundo.

