Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Ronald Acuña Jr. alcanzó los 900 imparables en las Grandes Ligas

El criollo llegó a los 902 indiscutibles en la noche de este miércoles

Por Daniel García

Ronald Acuña Jr. alcanzó los 900 imparables en las Grandes Ligas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En una noche cargada de emociones en el Truist Park, el jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. alcanzó un nuevo hito en su brillante carrera al conectar su hit número 900 en las Grandes Ligas, durante la victoria de los Bravos de Atlanta 9-4 sobre los Nacionales de Washington.

Acuña Jr. logró la marca en la cuarta entrada al conectar un sencillo al jardín central frente al abridor Brad Lord. El batazo no solo representó una cifra redonda en su carrera, sino que también lo convirtió en el venezolano número 52 en alcanzar los 900 imparables en MLB.

El de La Sabana se fue de 5-3, anotó dos carreras y robó una base, demostrando que está cerrando la temporada regular en un gran momento ofensivo. En los últimos diez juegos, Acuña ha registrado un promedio de bateo de .378, con 14 hits, par de jonrones y más de 1.000 de OPS.

Con apenas 27 años, Acuña Jr. se une a una élite de peloteros venezolanos que han alcanzado esta cifra antes de los 30, entre ellos leyendas como Luis Aparicio, Miguel Cabrera y José Altuve. Su promedio de bateo de por vida se mantiene en .289, con 182 jonrones, 451 carreras impulsadas y 646 anotadas en ocho temporadas.

Lee también: Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ruta “Santo Trujillano Dr. José Gregorio Hernández”, un viaje al corazón de la fe y la humildad

Ruta “Santo Trujillano Dr. José Gregorio Hernández”, un viaje al corazón de la fe y la humildad

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Momentos de Liliana con su padre

Momentos de Liliana con su padre "El Puma": Recuerdos que calientan el corazón

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

"Es el presidente, no el emperador del mundo": el aguijonazo de Lula a Trump

Sismo de 2.7 se registró al suroeste de Machiques

Sismo de 2.7 se registró al suroeste de Machiques

Persiste la lluvia en Maracaibo

Persiste la lluvia en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Ronald Acuña Jr. alcanzó los 900 imparables en las Grandes Ligas

El criollo llegó a los 902 indiscutibles en la noche de este miércoles
Internacionales

Juez del Supremo pide investigar a Bolsonaro por la gestión de la covid-19

La decisión fue tomada por el magistrado Flávio Dino, quien ha pedido la reapertura de varios aspectos de un caso que había sido archivado por la Fiscalía General a mediados de 2022, cuando Bolsonaro aún estaba en el poder
Entretenimiento

Adamari López ya habla maracucho y también otros acentos venezolanos

El gesto fue recibido con entusiasmo por usuarios en redes sociales
Deportes

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

El criollo está a tres vuelacercas de igualar su marca personal en Grandes Ligas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025