Ronald Acuña Jr. alcanzó los 900 imparables en las Grandes Ligas

En una noche cargada de emociones en el Truist Park, el jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. alcanzó un nuevo hito en su brillante carrera al conectar su hit número 900 en las Grandes Ligas, durante la victoria de los Bravos de Atlanta 9-4 sobre los Nacionales de Washington.

Acuña Jr. logró la marca en la cuarta entrada al conectar un sencillo al jardín central frente al abridor Brad Lord. El batazo no solo representó una cifra redonda en su carrera, sino que también lo convirtió en el venezolano número 52 en alcanzar los 900 imparables en MLB.

El de La Sabana se fue de 5-3, anotó dos carreras y robó una base, demostrando que está cerrando la temporada regular en un gran momento ofensivo. En los últimos diez juegos, Acuña ha registrado un promedio de bateo de .378, con 14 hits, par de jonrones y más de 1.000 de OPS.

Con apenas 27 años, Acuña Jr. se une a una élite de peloteros venezolanos que han alcanzado esta cifra antes de los 30, entre ellos leyendas como Luis Aparicio, Miguel Cabrera y José Altuve. Su promedio de bateo de por vida se mantiene en .289, con 182 jonrones, 451 carreras impulsadas y 646 anotadas en ocho temporadas.

